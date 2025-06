'Bottas gaat spectaculaire F1-comeback maken bij Cadillac'

De kans wordt steeds groter dat Valtteri Bottas zijn comeback gaat maken in de Formule 1. De Finse Mercedes-reserve zou namelijk serieus in beeld zijn voor een zitje bij het nieuwe team van Cadillac.

Het Amerikaanse Cadillac debuteert volgend jaar in de Formule 1. De renstal heeft al meerdere belangrijke namen aangetrokken, maar een coureur ontbreekt nog. In de afgelopen maanden werden meerdere namen in verband gebracht met het team, maar het leek er niet op dat er een echte favoriet was. Nu lijkt er voor het eerst echt een coureur dicht bij een deal met Cadillac te zijn.

Cadillac wil zaken doen

Volgens Motorsport.com zullen kopstukken van Cadillac afreizen naar de Britse Grand Prix in Silverstone. Het is de verwachting dat onder meer teambaas Graeme Lowdon en Dan Towriss aanwezig zullen zijn, en dat ze in gesprek gaan met de managementteams van de coureurs met wie ze onderhandelen.

Het doel zou zijn om binnen een paar weken de eerste coureur vast te leggen. Over de tweede coureur moet er dan duidelijkheid volgen in september. Eerder leek het erop dat Sergio Perez goede kans maakte op het zitje, maar volgens Motorsport.com staat er nu een andere ervaren coureur bovenaan het lijstje van Lowdon.

Bottas op pole position

Het zou gaan om Valtteri Bottas. De Fin verloor vorig jaar zijn zitje bij Sauber, en is dit jaar de reservecoureur van Mercedes. Hij heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij graag een comeback wil maken in de koningsklasse. Volgens Motorsport.com is hij nu de topkandidaat voor het eerste zitje bij Cadillac.

De Fin leek eerder deze week al te hinten op een samenwerking met Cadillac. Hij postte op sociale media een komisch filmpje waarin hij op straat een Cadillac tegenkwam, maar nog niet plaats wilde nemen op één van de stoelen.

Drugovich

Volgens Motorsport.com is er ook een andere coureur in beeld. Als ze namelijk ervaring met talent willen combineren, dan lijkt Felipe Drugovich de grootste kanshebber te zijn. De Braziliaan is al jaren de reservecoureur van Aston Martin, en hij droomt er al tijden van om te debuteren in de koningsklasse.