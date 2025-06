Red Bull-sensatie Lindblad werkt belangrijke test af op Imola

Red Bull-toptalent Arvid Lindblad heeft vandaag weer meters gemaakt in een Formule 1-wagen. De 17-jarige Brit kwam namens Racing Bulls in actie tijdens een TPC-test op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola.

Lindblad wordt gezien als het grootste talent uit de opleidingsploeg van Red Bull. Hij komt dit jaar in actie in de Formule 2, en bij Red Bull geloven ze in hem. Ze hebben zelfs zoveel vertrouwen in hem, dat ze een uitzondering voor een superlicentie voor hem heeft aangevraagd bij de FIA. De autosportfederatie stemde hier mee in, en in theorie mag Lindblad dit jaar debuteren in een F1-sessie.

Belangrijke testdag

Het lijkt erop dat Lindblad later dit jaar een aantal vrije trainingen gaat rijden. Vandaag meldde de 17-jarige coureur zich in Imola, waar hij een TPC-test afwerkt voor Racing Bulls. Hij nam vanochtend plaats achter het stuur van de AT04 uit 2023. De auto was gehuld in een camouflage kleurstelling, en Lindblad reed met een zwarte helm en startnummer 41.

Volgens Motorsport.com nam Lindblad de ochtendsessie voor zijn rekening. In de middag stond hij aan de zijlijn, want Motorsport.com meldde dat ze Ayumu Iwasa laten rijden in de middagsessie. Iwasa is dit jaar de reservecoureur van Racing Bulls en Red Bull Racing. Voor Lindblad is dit een belangrijke stap richting zijn eerste meters tijdens een officiële Formule 1-sessie.

Vrije trainingen

Motorsport.com meldde eerder al dat het de verwachting is dat Lindblad later dit jaar twee eerste vrije trainingen zal gaan rijden voor Racing Bulls. Het is dan ook niet de eerste keer dat Lindblad plaatsneemt achter het stuur van een Formule 1-wagen.

Begin dit jaar werkte Lindblad al een test af in de AT04 tijdens een filmdag. Hij liet toen een goede indruk achter, maar spinde wel twee keer. Bij Racing Bulls lijkt hij de aangewezen coureur te zijn voor de trainingen, al beschikken ze daar ook over Iwasa. De Japanner reed eerder dit jaar een vrije training voor Red Bull.