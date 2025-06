Bottas dropt enorme hint over F1-toekomst

Valtteri Bottas maakt er geen geheim van dat hij volgend jaar wil terugkeren in de Formule 1. De Fin wordt al geruime tijd in verband gebracht met het team van Cadillac, en hij lijkt nu te hinten op een aankondiging. Hij deelt een video met een grote knipoog.

Bottas verloor eind vorig jaar zijn stoeltje bij het team van Sauber. De Fin vertrok naar zijn oude liefde Mercedes, waar hij nu fungeert als reservecoureur. Bottas is bij elk raceweekend aanwezig, en hij richt zich vooral op PR-activiteiten. Hij maakt er echter geen geheim van dat hij werkt aan een comeback, en dat hij al met Cadillac heeft gesproken.

Veel interesse

Cadillac debuteert volgend jaar in de Formule 1, en ze zijn hard op zoek naar coureurs. Onder meer Colton Herta, Guanyu Zhou, Sergio Perez en Mick Schumacher werden in verband gebracht met het project. Ook de naam van Bottas werd veelvuldig genoemd, en hij lijkt op sociale media te hinten op belangrijk nieuws.

Lege stoelen

Bottas deelt op sociale media een komisch filmpje. Te zien is hoe hij over straat loopt en daar ineens op een personenauto van Cadillac stuit. Met gespeelde verbazing en bewondering doet Bottas de autodeur open en kijkt hij vol bewondering naar de stoelen.

De cameraman vraagt vervolgens aan Bottas of hij het leuk zou vinden om in één van de beschikbare stoelen te gaan zitten. Bottas kijkt naar de camera, en mompelt 'nog niet'. Hiermee lijkt hij te suggereren dat er een aankondiging aan zit te komen.

Maakt Bottas een grapje?

Of Bottas echt naar Cadillac gaat, is nog zeer onduidelijk. De Fin maakt er geen geheim van dat hij houdt van een dolletje. Cadillac stelde eerder dat ze zoeken naar een ervaren coureur en het liefst ook naar een jonge Amerikaanse coureur. Bottas kan vallen in die eerste categorie.