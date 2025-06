Norris met de grond gelijk gemaakt: "Hij gaat zo niet de titel winnen"

Lando Norris raakte afgelopen weekend in Canada zijn teamgenoot Oscar Piastri. De twee McLaren-coureurs waren in gevecht met elkaar en Norris reed uiteindelijk achterop bij Piastri. De gebeurtenis leidde tot grote schrik bij Guenther Steiner.

Volgens Steiner gaat Norris op deze manier geen wereldtitel winnen. Hij versterkt zijn mening nadat hij de botsing tussen de twee coureurs als 'niet goed' bestempelde.

'Niet goed'

De botsing tussen Piastri en Norris zorgde ervoor dat Lando Norris niet meer verder kon rijden. De McLaren-coureur moest stoppen en pakte dus geen punten. Die punten had hij wel nodig, want Max Verstappen komt hierdoor snel dichter bij de Brit. Het verschil tussen de twee is nog maar 21 punten, terwijl dat voorafgaand aan de race 39 punten was.

De inhaalpoging van Norris kon nooit doorgaan. Hij dacht een gat te zien tussen Piastri en de muur en ging er vol voor. Het gat was er echter niet en dus reed Norris achterop bij Piastri. De crash markeerde Norris' grootste fout van het jaar. "Het is niet goed", zei Steiner in de podcast Red Flags. "Ik denk dat het een goede fout was en Lando zei dat het een fout was, maar je kunt dit soort fouten niet maken als je een wereldkampioenschap wilt winnen."

'Hij gaat het wereldkampioenschap niet winnen'

"En daarom denk ik dat hij het wereldkampioenschap niet zal winnen. En je weet dat ik Lando erg hoog inschat, maar in dit soort situaties verliest hij steeds zijn hoofd", zo vervolgde Steiner zijn verhaal. Oscar Piastri kon de race echter wel uitrijden. Hij is vierde geëindigd en verloor geen posities door het incident.

Lando Norris reed vijfde toen hij zijn teamgenoot wilde inhalen. De Brit heeft door zijn fout alleen maar punten misgelopen en zijn teamgenoot is juist punten uitgelopen op Lando Norris. De McLaren-coureur staat nu 22 punten achter zijn teamgenoot, hoewel dat voorafgaand aan de race tien punten waren.