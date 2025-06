Horner schudt Red Bull op met opvallende uitspraak over Marko's invloed

Het team van Red Bull Racing heeft een onrustige periode achter de rug. De Oostenrijkse renstal zoekt de weg omhoog, en de rol van Max Verstappen is daarbij heel erg belangrijk. Verstappen heeft een goede band met Helmut Marko, maar volgens Christian Horner speelt de Oostenrijker nog maar een kleine rol bij het team.

Het is geen geheim dat de familie Verstappen het goed kan vinden met teamadviseur Marko. De ervaren Oostenrijker speelde een grote rol bij de komst van Verstappen naar de Red Bull-familie, en toen de positie van Marko leek te wankelen sprak Verstappen zijn onvoorwaardelijke steun voor hem uit.

Geruchtenstroom

Verstappen leek dan ook de kant van Marko te kiezen toen er vorig jaar veel verhalen rondgingen over een tweestrijd binnen Red Bull. Marko zou op gespannen voet leven met teambaas Christian Horner, al is nooit duidelijk geworden wat er klopt van die verhalen. Inmiddels lijkt alles weer koek en ei te zijn tussen teambaas Horner en teamadviseur Marko.

Wat is de rol van Marko?

In een uitgebreid interview met De Telegraaf krijgt Horner de vraag hoe groot de rol van de 82-jarige Marko nog is: "Helmut is een soort mentor voor Max. Zijn betrokkenheid bij de dagelijkse gang van zaken binnen het team is minimaal."

Dat betekent niet dat Marko niet belangrijk is, zo legt Horner uit als hij verdergaat met zijn verhaal: "Door de jaren heen heeft hij een heel belangrijke rol gespeeld, maar ik denk dat iedereen wel weet wat zijn of haar rol is. Max heeft een geweldige relatie met Helmut en hij kan altijd op hem terugvallen."

Geloof in de wereldtitel

Marko heeft in de afgelopen weken meerdere keren zijn vertrouwen in een nieuwe wereldtitel van Verstappen uitgesproken. Verstappen staat momenteel op de derde plaats in de titelstrijd met 155 punten. McLaren-coureur Oscar Piastri voert het kampioenschap aan met 198 WK-punten.