F1-baas spreekt steunt uit voor Ferrari-teambaas Vasseur: "Laat hem met rust!"

De baan van Ferrari-teambaas Fred Vasseur lijkt niet zeker te zijn. Ook Formule 1-CEO Stefano Domenicali heeft zich nu over de zaak uitgesproken. De voormalig-Ferrari-teambaas heeft gesproken met Vasseur en zegt hem te geloven. Hij riep de pers op om te stoppen met het verspreiden van de verhalen.

Vasseur heeft nog geen wereldkampioenschap gepakt met Ferrari, maar is al derde en tweede geworden. Vorig seizoen was het nog een spannende strijd met McLaren om de eerste plaats, maar die werd verloren door Ferrari. Het team wilde stappen zetten, en ze legden Lewis Hamilton vast. Het Italiaanse team is dit seizoen alleen maar slechter geworden ten opzichte van vorig jaar, terwijl McLaren alleen maar uitloopt op de concurrentie.

Twijfel

Tijdens het raceweekend in Canada werd gesuggereerd dat Vasseurs tijd bij Ferrari bijna voorbij was. Het team uit Maranello zou zelfs al met vervangers hebben gesproken. Namen als Christian Horner zijn al in de ronde geweest als vervanger van de Fransman. Domenicali zegt Vasseur wel te geloven en denkt dat de geruchten onjuist zijn.

In een gesprek met het Franse L'Equipe zei Domenicali over Vasseur: "Hij doet geweldig werk en hij moet gefocust en sterk blijven op zijn doel. Hij moet zich losmaken van deze externe druk en al zijn energie gebruiken om zijn werk voort te zetten. Ik heb het hem gezegd, en nu zeg ik het officieel: ik geloof in hem. Hij moet niet in de val trappen om te verzwakken bij deze aanvallen, want die zijn er altijd. Laat hem rustig werken - zo komt Ferrari terug aan de top."

Met rust laten

Na afloop van de Grand Prix van Canada riep Vasseur op om Ferrari met rust te laten, zodat het een winnend team kon gaan worden: "Dit zorgt voor een soort... spanning is niet het juiste woord, maar entropie of afleiding in het team", benadrukte Vasseur. "En uiteindelijk zitten we in een competitie met andere teams en als we afgeleid zijn of niet gefocust op de juiste dingen, dan verliezen we de competitie."