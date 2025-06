'Red Bull voerde heftige gesprekken met Max Verstappen'

Volgens Juan Pablo Montoya is er een 'heftig' gesprek geweest tussen Red Bull Racing en Max Verstappen. Volgens de oud-coureur was het duidelijk dat Max Verstappen niet vol gas ging in de eerste ronde. Volgens hem zou dat een resultaat zijn van een zwaar gesprek tussen Verstappen en zijn team, voorafgaand aan de Grand Prix van Canada.

In Canada kwam Verstappen uiteindelijk als tweede over de streep. Het is de eerste keer sinds de Grand Prix van Emilia-Romagna 2025 dat Verstappen boven beide McLaren-auto's eindigde. Verstappen staat tot 30 juni op scherp en dat betekent dat hij in Canada en straks tijdens de Grand Prix van Oostenrijk extra goed moet opletten.

Handrem erop

Volgens Montoya was het te zien dat Verstappen reed met de handrem erop. De Nederlander leek niet op zijn snelst, maar wel sneller te kunnen. Montoya zegt tegenover CasinoHawks: "De mogelijkheid van een schorsing heeft effect op hoe Max rijdt, absoluut. Het laatste wat Max nu kan gebruiken, is dat hij een race moet overslaan."

"Max had in Canada de snelheid om misschien het gevecht met George aan te gaan en hij lag voor op de auto's van McLaren. Hij scoorde punten. Ik weet zeker dat er een heftig gesprek is geweest bij Red Bull over hoe hij zichzelf in de hand moest houden tijdens het weekend. Het was absoluut niet 'business as usual' voor ze."

Emoties

Montoya vervolgt zijn verhaal met: "Er zal iets gezegd zijn als: 'We doen alsof we gewoon racen, maar Max, we kunnen ons geen fouten veroorloven. We kunnen het ons niet veroorloven om een kampioenschap te verliezen door een schorsing.' Hij had een goede start, maar hij ging niet in de aanval en pushte ook niet echt. Normaal gesproken gaat Max in de eerste ronde vol gas, dat deed hij nu niet. Hij controleerde de race qua emoties."