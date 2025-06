Red Bull-toptalent ontkent: "Ik ben niet de opvolger van Max Verstappen"

Arvid Lindblad heeft zijn superlicentie binnen. De jonge coureur, afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk met Zweedse roots, heeft genoeg punten behaald voor zijn superlicentie en mag dus officieel deelnemen aan Formule 1-sessies. Echter, er zijn nog geen concrete plannen om de Brit zo snel mogelijk in de auto te zetten.

Het is goed nieuws voor Red Bull Racing en voor de jonge coureur, want hij mag officieel deelnemen aan Formule 1-sessies. Momenteel komt hij uit in de Formule 2 en staat hij op de derde plaats, met vijf punten achterstand op nummer twee Richard Verschoor en acht punten achterstand op leider Alex Dunne.

Nog maar zeventien

De F2-coureur is nog maar zeventien jaar oud en daarmee eigenlijk te jong om deel te mogen nemen aan Formule 1-evenementen, maar hij mag nu 'gewoon' in een Formule 1-bolide stappen. Een week geleden is het verzoek van een superlicentie goedgekeurd en dat is goed nieuws voor zowel Red Bull Racing als Arvid Lindblad.

Lindblad is meer dan tevreden: "Ik ben heel dankbaar en trots dat ik een superlicentie krijg en dat ik nu de kans heb om deel te nemen aan Formule 1-sessies. Maar of dat meteen al zal gebeuren, weet ik niet. Daar moet ik met Red Bull over praten, maar ik ben zeker heel blij dat ik het nu wel zou kunnen", zo zegt hij tegenover The Race.

Februari

Echter, de aanvraag van de superlicentie is geen reactie op de strafpunten van Max Verstappen. De Nederlandse coureur moet voorlopig iets voorzichtiger rondrijden, want hij mag geen strafpunten meer pakken. Als hij dat wel doet, krijgt hij een schorsing. De superlicentie van Lindblad is in februari al aangevraagd en dus geen reactie op de mogelijke straf van Verstappen.

"De superlicentie was in februari al aangevraagd, dus denk ik echt dat het gewoon toeval was dat het wordt goedgekeurd, net nu Verstappen op het randje zit met zijn strafpunten. Maar ik heb geen idee wat het plan precies is, als er daadwerkelijk iets gebeurt."