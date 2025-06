McLaren stunt met officiële F1-test voor Brad Pitt

Het team van McLaren heeft een bijzondere F1-test uitgevoerd. De Britse renstal was deze week aanwezig op het Circuit of the Americas in Austin, waar ze een aantal testdagen afwerkten. Het lijkt er namelijk sterk op dat niemand minder dan Brad Pitt meters heeft gemaakt in een echte F1-bolide.

Hollywoodster Pitt was in de afgelopen twee jaar een vaste bewoner van de Formule 1-paddock. Er werden immers opnames gemaakt voor de F1-film, die deze week in première ging in New York. Pitt speelt in de film Sonny Hayes, die na een lange afwezigheid terugkeert in de Formule 1 bij het fictieve team APX GP.

Voor de opnames van de film reden Pitt en zijn tegenspeler Damson Idris tijdens de raceweekenden rondjes in een aangepaste Formule 2-wagen. Met de hulp van onder meer Lewis Hamilton kregen ze de auto's onder de knie, en voelden ze zich voor even een echte Formule 1-coureur.

Mysterieuze post McLaren

Pitt heeft nu rondjes gereden met een echte Formule 1-wagen, zo melden meerdere media. Het team van McLaren was deze week aanwezig op COTA in Austin, waar Pitt ook aanwezig was. McLaren doet er niet geheimzinnig over, en plaats op sociale media een foto van een racepak met de initialen 'BP'. Bij de foto schrijven ze: "Het is een 'Sonny day' in Austin." Het is een verwijzing naar het karakter van Pitt.

Drukke dagen

Volgens PlanetF1 werkte McLaren op dinsdag een TPC-test af met Formule 2-coureur Alex Dunne. Op woensdag was het de beurt aan vaste coureur Lando Norris, terwijl Pitt vanaf de zijlijn toekeek. Op donderdag mocht de Amerikaanse acteur zelf plaatsnemen achter het stuur van de MCL60 uit 2023.

Wat de precieze aanleiding was voor de privétest van Pitt, is niet helemaal duidelijk. McLaren tagt op sociale media ook Sky Sports F1, waarmee wordt gesuggereerd dat er opnames werden gemaakt voor een item voor de uitzendingen van de Britse zender.