'Ferrari overweegt F1-kantoor te openen in Groot-Brittannië'

Het team van Ferrari is bezig met een redelijk tegenvallend seizoen in de Formule 1. Ze hebben een flinke achterstand op de concurrentie, en ze moeten snel zoeken naar een oplossing. Nico Rosberg stelt dat Ferrari zelfs heeft onderzocht om een soort dochteronderneming te openen in Groot-Brittannië.

Met Lewis Hamilton en Charles Leclerc beschikt Ferrari dit jaar over twee stercoureurs. Van zevenvoudig wereldkampioen Hamilton werd veel verwacht, maar zijn prestaties vallen flink tegen. Hij lijkt te moeten wennen aan de omgeving bij Ferrari. Bij McLaren en Mercedes was hij gewend aan een Britse werkomgeving, terwijl Ferrari nog altijd vanuit Italië opereert.

Andere cultuur

Oud-wereldkampioen Nico Rosberg ziet dit als een probleem, zo legt hij uit bij Sky Sports: "Ik heb een beetje gezien hoe het er bij Ferrari aan toe gaat, en je kunt zien dat het niveau dat ze hebben onvergelijkbaar is met het uitmuntende niveau van de Britse teams, en al helemaal niet met een team als Mercedes op veel gebieden."

"Of het nu gaat om marketing of andere gebieden, je kunt gewoon zien dat de hele cultuur, dus het feit dat ze in Italië zitten, het een stuk moeilijker maakt voor hen."

Nieuwe situatie voor Hamilton

Volgens Rosberg valt dit ook terug te zien bij de vorm van Hamilton: "Als Lewis iets had toen hij bij Mercedes zat, ging hij gewoon naar Toto Wolff toe. Toto kon dan direct een beslissing nemen, klaar. Bij Ferrari zijn zoveel verschillende mensen die een beslissing nemen, dat zelfs Lewis het niet echt weet."

Bijzonder gerucht

Rosberg slingert dan een opvallend gerucht de wereld in: "Er zijn een paar ideeën die ik heb horen rondgaan. Ik denk dat Ferrari aan het onderzoeken is geweest om misschien een soort dochteronderneming in het Verenigd Koninkrijk te openen, omdat de structuur daar veel meer op de Formule 1 is gericht."