Onrust binnen FIA laait opnieuw op na ontslag diversiteitschef

De onrust binnen autosportfederatie FIA houdt vooralsnog aan. Een volgend kopstuk is vertrokken en er wordt weer veel kritiek geleverd op de situatie binnen het bestuursorgaan. Ditmaal gaat het om het ontslag van de baas van de afdeling die gaat over duurzaamheid, diversiteit en inclusiviteit.

Sinds Mohammed Ben Sulayem eind 2021 aan de macht kwam bij de FIA, is er veel veranderd. Meerdere belangrijke personen vertrokken bij de organisatie, terwijl er recent ook controversiële regelwijzigingen werd goedgekeurd. Dit zorgt ervoor dat Ben Sulayem meer macht krijgt, en dat het voor hem makkelijker wordt om eind dit jaar te worden herkozen.

In de afgelopen jaren vertrokken veel belangrijke kopstukken bij de FIA. Onder meer vicepresident Robert Reid behoorde tot de groep mensen die vertrok bij de FIA. Hij leverde felle kritiek op de situatie binnen de autosportfederatie, en er werd ook gewezen naar het gedrag van Ben Sulayem.

Kopstuk ontslagen

BBC Sport meldt vandaag dat er weer een belangrijk figuur is vertrokken bij de FIA. Het gaat om Sara Mariani, die slechts achttien maanden in functie was. Ze was de Head of Sustainability, Diversity and Inclusion, maar deze functie is geschrapt tijdens een recente reorganisatie. Dit zorgt ervoor dat haar verantwoordelijkheden over twee verschillende onderdelen van het bedrijf werden gesplitst.

Zware kritiek

De BBC heeft de hand weten te leggen op een kritische brief van Mariani, gericht naar de FIA: "Er is een leven buiten de FIA. Een leven waarin talent en toewijding wel worden beloond. Een leven waar vrouwen kunnen floreren op leidinggevende posities, en waar ze het gevoel krijgen dat ze zich gewaardeerd en gerespecteerd mogen voelen."

De rol van Mariani wordt nu verdeeld onder Secretary General for Mobility Willem Groenewald en Human Resource Director Alessandra Malhame. Haar vertrek laat zien dat de onrust binnen de organisatie nog niet is verdwenen.