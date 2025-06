Antonelli bedankt Verstappen: "Max is een voorbeeld"

Andrea Kimi Antonelli behaalde afgelopen weekend zijn eerste podiumplaats in de Formule 1. Hij deelde het podium met Max Verstappen en teamgenoot George Russell. De Italiaan heeft mooie woorden over voor Verstappen, die hij als inspiratiebron ziet.

De 18-jarige Antonelli wist bij de start van de Grand Prix van Canada Oscar Piastri in te halen en hem daarna niet meer langszij te laten. Op die manier kwam de Italiaan aan zijn eerste podium in zijn nog maar korte Formule 1-carrière.

Mooie woorden

Het podium van de rookie zorgde voor veel mooie woorden en complimenten. Zo ook van Max Verstappen. De Nederlander prees de Mercedes-coureur vol en krijgt dan ook hele mooie woorden terug van de jonge coureur: "Racen in de Formule 1, zeker met de 19 andere beste coureurs op de grid, geeft je veel motivatie", vertelt Antonelli tegenover de internationale media.

"De kans krijgen om op je best te racen en te laten zien wat je in huis hebt, is een enorme stimulans. Natuurlijk was het indrukwekkend om te zien wat Max in de loop der jaren heeft gepresteerd, vooral in zijn eerste jaren." Voor Antonelli is het vooral motivatie die hij uit Max Verstappen haalt.

Motivatie

"Max is zeker een voorbeeld en ik word geïnspireerd door hem, maar uiteindelijk is racen tegen de besten een geweldige kans. En iemand als George Russell als teamgenoot hebben, helpt je echt om beter te worden. Mijn resultaat heb ik ook te danken aan George, omdat hij me tijdens het eerste deel van het seizoen heeft geholpen om me verder te ontwikkelen en mezelf nog meer te pushen."

Kimi Antonelli staat momenteel zevende in het wereldkampioenschap met 63 punten. Daarmee staat hij bovenaan alle rookies en leidt hij Hadjar, die in de Racing Bulls rijdt en tweede staat van alle rookies, met 42 punten.