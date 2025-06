'Franz Hermann' komt met speciale actie voor Verstappen-fans

Max Verstappen staat tegenwoordig bekend onder twee namen. De Nederlandse topcoureur rijdt in de GT3 rond onder de schuilnaam Franz Hermann. Een tijdje geleden gebruikte hij de naam voor het eerst op de Nordschleife. Diezelfde 'Hermann' brengt een collector's item op de markt.

Verstappen kent veel Nederlandse fans en sommige daarvan hebben modelauto's van de coureur. De RB21 Japan-editie is bijvoorbeeld op schaalmodel uitgebracht door de Nederlander. Echter, het blijft nu niet meer bij Formule 1-auto's.

Modelauto's

Verstappen heeft al meerdere modelauto's van zijn Red Bull-bolides uitgebracht, maar de coureur komt nu ook met GT3-auto's. Op de site van Verstappen.com is een Ferrari 296 GT3 - Franz Hermann - Verstappen.com Racing te koop. Buiten auto's heeft Verstappen ook zijn helmen te koop staan op zijn site. Wel in schaalmodel natuurlijk.

November dit jaar komt de GT3-wagen uit, dus mocht je een auto willen bestellen, moet je nog wel even wachten. De schaal is 1 op 18 of 1 op 43. Verstappen reed dus met deze Ferrari 296 over de Nordschleife in Duitsland.

Franz Hermann

De GT3-test van Verstappen moest geheim blijven en dus nam hij deel onder een andere naam. De Nederlander koos de naam Franz Hermann uit en die stond zelfs op zijn auto, samen met de Nederlandse vlag. Op 9 mei verreed Verstappen de test, maar zijn naam stond op zowel zijn overall als zijn helm. Het werd dus al snel duidelijk wie er daadwerkelijk in de auto zat.

Naar verluidt wil Verstappen zijn licentie halen om na zijn Formule 1-carrière langeafstandsraces te gaan doen. De officiële term is endurance racing en valt onder WEC, het kampioenschap van de langeafstandsracerij. Een bekend voorbeeld van langeafstandsracerij is de 24 uur van Le Mans en de zes uur van Spa-Francorchamps. Meerdere (voormalig-Formule 1-coureurs) zouden wel willen meedoen of doen mee met de langeafstandsraces. Zo hebben Fernando Alonso, Nico Hülkenberg en Sebastien Buemi al wel eens meegedaan én gewonnen. Buemi heeft de 24-uursrace al vier keer gewonnen.