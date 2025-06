Red Bull gaat toptalent Lindblad voorbereiden op aanstaand F1-debuut

Het is geen geheim dat Red Bull veel vertrouwen heeft in de 17-jarige Arvid Lindblad. De FIA maakte eerder deze maand een uitzondering voor hem, waardoor hij een superlicentie mocht ontvangen. Volgende week werkt hij een test af ter voorbereiding op zijn trainingsdebuut.

Bij Red Bull is men groot fan van de 17-jarige Brit Lindblad. Hij maakt al jaren onderdeel uit van de opleidingsploeg van Red Bull, en hij maakt dit jaar een goede indruk in de Formule 2. Red Bull vroeg aan de FIA of ze een uitzondering voor een superlicentie wilden maken voor Lindblad.

Speciale testdag

Volgens de regels mogen minderjarige coureurs geen superlicentie ontvangen, maar vorig jaar voerde de FIA een regelwijziging door. 17-jarige coureurs die hebben laten zien over een uitzonderlijk talent te beschikken, kunnen een superlicentie ontvangen. De FIA bekeek de aanvraag van Red Bull, en gaven groen licht. Lindblad mag dus in actie komen tijdens officiële F1-sessies.

Volgens Motorsport.com heeft Red Bull een plannetje uitgestippeld voor Lindblad. Komende maandag zal Lindblad een testdag gaan afwerken voor Racing Bulls op het circuit van Imola. Dit wordt niet zijn debuut in een Formule 1-wagen, want eerder dit jaar kwam hij ook in actie tijdens een filmdag. Hij nam toen plaats achter het stuur van de AT04 uit 2023.

Vrije trainingen

Het medium meldt dat Racing Bulls van plan is om Lindblad later dit seizoen twee vrije trainingen te laten rijden. Alle teams zijn verplicht om per auto minimaal twee keer een rookie in te zetten tijdens een vrije trainingen. Isack Hadjar voldeed tijdens de eerste twee raceweekenden aan deze regels, waardoor er dus nog mogelijkheden zijn voor Lindblad.

De kans is aanwezig dat Lindblad later dit jaar ook vrije trainingen gaat rijden voor het grote Red Bull Racing. Ayumu Iwasa reed al één training voor de Oostenrijkse renstal, wat betekent dat er dus nog drie trainingen over zijn.