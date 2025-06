Ferrari-teambaas Vasseur hekelt Red Bull-geruchten: "Ik moest hem googlen"

De toekomst van Ferrari-teambaas Fred Vasseur was vlak voor het weekend van de GP van Canada het onderwerp van speculaties. De Fransman hekelde de geruchten, ook die over zijn team. Hij stelt zelfs dat hij de namen van mensen die in verband weren gebracht met Ferrari moest googlen.

Voorafgaand aan de Grand Prix van Canada werd gezegd dat de positie van Vasseur in gevaar was vanwege de slechte start van het seizoen. Ferrari staat momenteel derde in het wereldkampioenschap, achter Mercedes en McLaren.

'Niets van waar'

Volgens Vasseur klopt er helemaal niets van de geruchten: "Ik sprak over het verhaal met (Enrico) Balbo", verwijzend naar het hoofd aerodynamica van Red Bull, die in 2024 in verband werd gebracht met Ferrari, zo vertelde Vasseur aan de internationale media. "Het zou nogal hard voor hem zijn, niet wetende of het waar is of niet."

"Dit brengt een soort... spanning is niet het juiste woord, maar afleiding in het team en uiteindelijk zijn we in een competitie met andere teams en als we afgeleid zijn of niet gefocust op de juiste dingen, zullen we verliezen. Ik zal de pers moeten lezen, maar nogmaals, om dit hoofdstuk af te sluiten, omdat ik geen olie op het [vuur] wil gooien. Toen ik voor Ferrari tekende, was ik me er perfect van bewust dat ik niemand de schuld kan geven, behalve mezelf."

'Slecht voor het team'

"Als ik dit soort verhalen niet had willen hebben, was het beter geweest om erbuiten te blijven, maar het is heel, heel hard voor het team, voor 1500 mensen, om je naam zo in de pers verspreid te zien. Nu komen er elke dag mensen mijn kantoor binnen met de vraag: 'Is het waar?' 'Nee, het is niet waar'."

Met Charles Leclerc op vijf en Lewis Hamilton op zes heeft Ferrari nog geen zeges gevierd dit seizoen. Het enige lichtpuntje dit seizoen was de sprintoverwinning van Lewis Hamilton en de podiums van Charles Leclerc.