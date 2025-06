Ferrari kondigt belangrijke nieuwe updates aan

Ferrari heeft dit seizoen nog niet het beste van zichzelf laten zien. Het team staat derde in het constructeurskampioenschap met zestien punten achterstand op Mercedes. Charles Leclerc en Lewis Hamilton staan vijfde en zesde in het wereldkampioenschap. Ferrari wil daar verandering in brengen en komt met nieuwe updates.

Ferrari had hoge verwachtingen na een succesvol einde van vorig seizoen, Lewis Hamilton als nieuwe coureur en nog één laatste jaar dezelfde regels. Zeges blijven voorlopig nog uit; alleen Lewis Hamilton heeft een sprintrace gewonnen. Hamilton en Charles Leclerc lijken allebei de hoop op de rijderstitel voorlopig in de ijskast te hebben gezet.

Nieuwe update

Teambaas Fred Vasseur legt de situatie uit bij de internationale media: "We hebben binnenkort een upgrade. Nog voor de Grand Prix in het Verenigd Koninkrijk! En misschien ook nog eentje wat later, maar er komt een upgrade aan." De Fransman weet echter wel dat de omstandigheden voor upgrades lastig zijn. "Als ik heel eerlijk ben, gaat het tegenwoordig veel meer om de uitvoering en wat je uit de auto kan halen, om de potentie van de auto."

"We naderen het einde van de huidige reglementen en we weten allemaal dat we het eerder over honderdsten dan over tienden aan tijdwinst hebben, als we iets nieuws introduceren op de baan. Maar als je dan niet het maximale uit de auto haalt omdat de set-up anders is, is het een heel ander verhaal. Dan kan je ineens wel tienden verliezen."

Addertje onder het gras

De update zal niet zonder slag of stoot komen, zo stelt Vasseur: "Het nadeel is dat je vaak één of twee races nodig hebt om de set-up aan te passen aan de nieuwe upgrades, maar gelukkig zijn wij niet de enigen die daar last van hebben. Maar in alle eerlijkheid denk ik dat het echt om de uitvoering gaat en minder om de potentie van de auto."