Briatore hekelt geruchten over Colapinto: "Jullie schuld!"

Franco Colapinto heeft nog geen sterke indruk achtergelaten in zijn eerste races voor Alpine. De tijd begint te dringen, want na de Grand Prix van Oostenrijk volgt er een evaluatie. Flavio Briatore wil niets weten van geruchten over de toekomst en wijst naar de media.

Colapinto werd na de Grand Prix van Miami aangesteld als de vervanger van Jack Doohan. Colapinto werd op voorspraak van Briatore naar het team gehaald, en volgens Alpine zou er na vijf races een evaluatie volgen. Briatore ontkende dat eerder, en hij lijkt ook geen zin te hebben om verder te gaan speculeren over de toekomst.

Geruchten

In een interview met het Argentijnse La Voz del Interior krijgt Briatore wat hij vindt van de geruchten over Colapinto. Briatore reageert vinnig: "Welke geruchten?" Als er wordt gesteld dat de toekomst van Colapinto wordt geëvalueerd, reageert hij fel: "Ik denk niet dat er geruchten zijn. Franco ligt prima bij het team, punt uit. Franco hoort bij het team, ik weet niet waar die geruchten over gaan."

'Het is jullie schuld!'

Als er dan wordt gesteld dat Paul Aron misschien kan instappen, is Briatore er een beetje klaar mee: "Het probleem is dat de pers zoveel onzin publiceert! Het is jullie schuld, niet die van ons. Al deze onzin komt uit Argentinië en van de mensen daar. Jullie zouden jezelf de schuld moeten geven."

Als de interviewer stelt dat ze het daarom aan Briatore vragen, reageert hij weer fel: "Je hoeft me niet te vragen waarom jullie zoveel onzin verspreiden over Franco. Dat is aan jullie. Sterker nog, als jullie op deze manier doorgaan, dan is het ook niet goed voor Franco. Jullie moeten Franco steunen, niet hem onder druk zetten. Als jullie professionals zijn, dan willen jullie voor hem zorgen."

Sociale media

De suggestie dat er ook geruchten rondgaan op sociale media, maakt Briatore alleen maar bozer: "De sociale media zitten vol met idioten. Maar jij moet je coureur beschermen. Hij is een jonge gast, hij zit bij ons team. Het is niet makkelijk in het begin, dat is het voor niemand. Beetje bij beetje krijgt hij meer vertrouwen."