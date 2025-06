Hadjar ziet Verstappen als voorbeeld: "Heel erg indrukwekkend"

Isack Hadjar is dit jaar bezig met een indrukwekkend debuutseizoen in de Formule 1. Hij verbaast vriend en vijand met zijn prestaties, en hij kijkt zelf zijn ogen uit. Hadjar kijkt zelf vooral naar Max Verstappen, en hij gebruikt hem graag als voorbeeld.

Hadjar rijdt dit seizoen voor Red Bulls zusterteam Racing Bulls. Hij presteert beter dan zijn meer ervaren teamgenoot Liam Lawson en staat momenteel op de tiende plaats in het wereldkampioenschap met 21 WK-punten. Sommigen zien hem als de ideale teamgenoot van Verstappen bij Red Bull, maar de Fransman focust zich vooral op zijn huidige seizoen. Hij moet nog veel stappen zetten.

Indrukwekkende Verstappen

Hadjar gebruikt Verstappen vooral als voorbeeld, zo legt hij uit in de podcast Beyond the Grid: "Ik neem het voorbeeld van Max. Ik denk dat wat tot nu toe zeer indrukwekkend is in dit seizoen, in de kwalificatie... Hij staat er in Q1, Q2 en zelfs tijdens de eerste run in Q3 heb je zoiets van: 'Hij is op dit momenten geen kandidaat voor de pole position'."

"Zelfs met alle ervaring en het talent dat hij heeft, slaagt er erin om er nog meer uit te halen bij die laatste poging."

Hadjar legt uit waarom hij dit zo bijzonder vindt: "Ik vind het heel erg indrukwekkend dat hij onder druk alles bij elkaar weet te brengen en extra rondetijd weet te vinden. Ik denk dat het op dit niveau heel indrukwekkend is om drie tienden te vinden."

Naar welke coureurs kijkt Hadjar?

De vraag is dan of Hadjar alleen analyses maakt van Verstappen, of andere coureurs: "Uit nieuwsgierigheid kijk ik naar Max. Ik hoef hem namelijk niet te analyseren, hij is nu geen tegenstander. Ik kijk vooral naar de auto's in het middenveld, de coureurs van Williams en Fernando Alonso. Ik kijk eigenlijk alleen naar hen. Maar uit nieuwsgierigheid wil ik weten wat het hoge niveau is."