Colapinto maakt Argentijnse fans gek met speciaal cadeau voor Messi

Het is geen geheim dat Franco Colapinto zeer populair is in zijn thuisland Argentinië. De Alpine-coureur is dol op sport, en heeft nu een cadeautje gegeven aan een andere Argentijnse sportlegende. Hij heeft namelijk een helm opgestuurd naar Lionel Messi.

Colapinto heeft zeer snel naam gemaakt in de Formule 1. Hij viel vorig jaar in bij het team van Williams, en tekende afgelopen winter een contract als derde coureur bij Alpine. Na de Grand Prix van Miami verving hij Jack Doohan, en dat zorgde voor enthousiasme bij de Argentijnse fans. Colapinto's prestaties vallen flink tegen, maar zijn populariteit is nog steeds zeer groot.

Colapinto heeft de Argentijnse fans nu nog enthousiaster gemaakt, en heeft een opvallend cadeautje naar een grootheid gestuurd. Op zijn Instagram Story plaatste hij een foto van voetballegende Lionel Messi die een helm van Colapinto in ontvangst nam. Op de foto is te zien hoe de Inter Miami-speler de helm lachend in ontvangst neemt.

Formule 2-helm

Het gaat op een helm van Colapinto uit 2024, hij gebruikte deze helm toen hij in de Formule 2 reed. Op het vizier heeft Colapinto heeft een boodschap voor Messi geschreven: "Bedankt voor de vreugde!"

De actie van Colapinto zorgt voor veel enthousiasme bij de Argentijnse sportfans. Hij zorgt hiermee voor meer enthousiasme dan met zijn prestaties op de baan, want hij heeft in de afgelopen vier races weinig mooie dingen laten zien.

Tegenvallende resultaten

Colapinto kwam afgelopen weekend als dertiende over de streep in de Grand Prix van Canada. Hij is na vier raceweekenden nog altijd puntloos, en staat op de twintigste plaats in de strijd om het wereldkampioenschap. Na de Grand Prix van Oostenrijk volgt er een evaluatie over zijn toekomst, en zal duidelijk worden of hij het seizoen mag gaan afmaken. Flavio Briatore liet al eerder doorschemeren dat de kans groot is dat dit gaat gebeuren.