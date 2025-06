Wolff maakt einde aan geruchten over toekomst Russell

De toekomst van George Russell bij Mercedes is nog altijd onzeker. Zijn contract loopt eind dit jaar af, terwijl Max Verstappen in verband wordt gebracht met zijn zitje. Teambaas Toto Wolff is tevreden met Russell en probeert een einde te maken aan alle geruchten.

Russell is bezig met een goed seizoen. Hij schreef afgelopen weekend de Grand Prix van Canada op zijn naam en hij staat op de vierde plaats in het wereldkampioenschap. Toch is zijn toekomst onzeker, want zijn contract is nog niet verlengd. De naam van Max Verstappen werd in verband gebracht met Mercedes, terwijl Russell afgelopen weekend werd gelinkt aan Aston Martin.

Russell blijft groeien

Mercedes-teambaas Toto Wolff probeert de spanning uit de lucht halen. In Canada sprak hij zich uit bij de internationale media: "Hij zit al heel lang bij ons en hij blijft groeien. Hij begon als een jonge coureur bij Williams, toen kwam hij in een lastige periode bij Mercedes en stond hij op gelijke hoogte met Lewis."

"Toen Lewis vertrok, en hij overduidelijk de ervaren coureur binnen het team is, komt alles natuurlijk naar voren. Het is niet zo dat er iets van politiek is. Hij heeft gewoon de plek ingenomen die hij verdient."

Deal in de zomer

Wolff hint er weer op dat er in de zomer een deal wordt gesloten: "De sfeer binnen het team is geweldig. We moeten wachten op een soort tijdlijn om deze zaken te kunnen regelen. Nu hebben we de triple headers achter de rug, en hebben we in juni en juli weer de ene race na de andere. Maar we gaan er zeker komen."

"Hij is al sinds hij zestien is een Mercedes-junior, net als Kimi is. Het hangt er dus helemaal niet af of hij een race wint, en of hij presteert, want we weten heel goed wat hij kan."