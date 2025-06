George Russell reageert op speculaties over toekomst

George Russell was in de afgelopen het onderwerp van meerdere geruchten. Hij heeft zijn contract bij Mercedes nog niet verlengd, en wordt in verband gebracht met Aston Martin. Russell ontkent dat hij gesprekken heeft gevoerd met andere teams.

Russells huidige contract bij het team van Mercedes loopt eind dit jaar af. Russell en Mercedes-teambaas Toto Wolff hebben eerder laten weten dat ze graag met elkaar door willen gaan. Maar de gesprekken lijken op dit moment stil te liggen, terwijl Max Verstappen meerdere keren in verband werd gebracht met Russells stoeltje.

Ook Russell was in de afgelopen dagen het onderwerp van meerdere geruchten. Volgens de verhalen zo Aston Martin interesse hebben in Russell, en zien ze voor hem een belangrijke rol in de toekomst. Aston Martin gaat vanaf volgend jaar met Honda-motoren rijden en ze willen een gooi naar de titel gaan doen.

Russell wil niet weg

Russell werd na de Grand Prix van Canada op de persconferentie gevraagd of hij ook met andere teams praat: "Nee. Ik praat met niemand anders en geen enkel ander team dat interesse heeft getoond. Ik ben best pen geweest over mijn intentie om bij Mercedes te blijven. Dat is altijd duidelijk geweest. Ik ben loyaal aan Mercedes. Ze hebben mij de kans gegeven om in de Formule 1 te komen."

Max Verstappen

Russell vindt het niet vreemd dat Mercedes interesse zou hebben in andere coureurs: "Er is geen wrok over gesprekken die er zijn geweest met anderen, vooral niet als het gaat over Max. Want, waarom zouden andere teams niet geïnteresseerd zijn in Max? Als elke coureur volgend jaar geen contract meer had, dan zou Max de nummer één zijn voor elk team."

"Dat is wel begrijpelijk. Maar uiteindelijk zijn er twee stoeltjes bij elk team. Ik weet dat als ik zo blijf presteren, mijn positie absoluut niet in gevaar komt. Dus ik voel me goed. We hebben geen haast om te onderhandelen. We willen samen winnen."