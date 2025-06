Ferrari heerst in alternatief kampioenschap in Canada

Het team van Ferrari speelde in de Grand Prix van Canada een bijrol op de baan. In het alternatieve kampioenschap in de pitstraat blijven ze echter oppermachtig. Ook in Canada waren ze weer het beste bij het verwisselen van de banden.

Ferrari heeft het dit jaar opvallend lastig op de baan. Ze moeten ruimte toegeven op McLaren, Mercedes en Red Bull Racing, en ze konden in Canada niet meevechten om de podiumplaatsen. Naast de baan hebben ze wel het licht gezien, want al het hele seizoen heersen ze bij het maken van de pitstops. Ook in Canada waren ze weer veel sneller dan de rest.

Ferrari ijzersterk

De pitcrew van Ferrari verrichtte namelijk weer de snelste pitstop van het weekend. Lewis Hamilton werd na 2,08 seconden weer de baan opgestuurd met een vers setje banden van Pirelli. Ferrari deelt de tweede plaats met Racing Bulls. Net als het zusterteam van Red Bull verwisselden ze bij een andere pitstop de banden in 2,12 seconden.

Het team van McLaren kenden een spraakmakende race met hun crash op de baan, maar in de pitlane liep alles naar wens. De pitstops van Oscar Piastri en Lando Norris waren met 2,17 en 2,24 seconden goed genoeg voor de vierde en vijfde plaats in deze alternatieve ranglijst.

Red Bull valt tegen

Red Bull kwam slechts één keer voor in de op tien van dit raceweekend. De pitcrew van de Oostenrijkse renstal verwisselde de banden van Max Verstappen in 2,25 seconden, wat goed genoeg was voor de zesde plaats.

In de voorgaande jaren was Red Bull oppermachtig, wat mede kwam door Jonathan Wheatley. Hij is sinds dit seizoen de teambaas van Sauber, en de Zwitserse renstal eindigde in Canada twee keer in de top tien met pitstops van 2,42 en 2,49 seconden. De top tien werd compleet gemaakt door twee stops van Mercedes.