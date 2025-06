Leclerc zwaar teleurgesteld: "Ik had de pole kunnen pakken!"

Charles Leclerc was één van de grootste teleurstellingen van de kwalificatie in Canada. Na een foutje in zijn laatste run moest hij genoegen nemen met de achtste tijd, en daar baalde hij flink van. Hij stelt namelijk dat de pole position mogelijk was geweest.

Leclerc begon zijn weekend in Canada met een harde crash in de eerste vrije training. Zijn chassis moest worden vervangen, waardoor Leclerc pas op zaterdagochtend weer plaats kon nemen achter het stuur van zijn Ferrari. Hij leek zich goed te voelen, en de verwachtingen voor de kwalificatie waren hoog. Hij maakte echter een klein foutje, maar de gevolgen waren groot.

De achtste tijd zorgde voor veel teleurstelling en frustratie. Leclerc deelde zijn emoties met Sky Sports: "Ik baal enorm, want ik denk niet dat vrijdag enige invloed heeft gehad op mijn slechte prestaties van vandaag."

"In mijn laatste rondje in Q3 had ik alles onder controle, totdat ik in bocht zes of zeven Isack Hadjar zo'n 100 tot 150 meter voor me had. Dat was geen impeding, maar door de vieze lucht op een circuit met de muren zo dicht op elkaar, verlies je enorm veel tijd. En toen verloor ik de controle over de achterkant van de auto."

Pole position was mogelijk

Het resulteerde in een tegenvallend resultaat, en dat deed Leclerc pijn. Zijn verwachtingen waren namelijk hoog: "Ik ben heel erg teleurgesteld. Ik geloofde er vandaag echt in. Ik dacht dat de auto de juiste snelheid had om de pole position te pakken. Ik weet niet of onze bandenkeuze ons uiteindelijk de pole had gekost, maar het had wel close moeten zijn, dus ik ben echt heel erg teleurgesteld."

Leclercs teamgenoot Lewis Hamilton noteerde de vijfde tijd in de kwalificatie op het Circuit Gilles Villeneuve. Bij Ferrari hadden ze op meer gehoopt.