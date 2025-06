Tsunoda ontvangt gigantische gridstraf na domme fout

Yuki Tsunoda heeft een zware gridstraf voor de Grand Prix van Canada ontvangen. De Japanner haalde in de derde vrije training in onder de rode vlag, en dat levert hem nu een gridstraf van tien plaatsen op.

De kwalificatie in Canada is momenteel aan de gang, maar Tsunoda weet dat het voor hem weinig zal uitmaken. In de derde vrije training haalde hij Oscar Piastri in, terwijl er met een rode vlag werd gezwaaid. Dat is tegen de regels, en de stewards hebben hard ingegrepen. Hij heeft een gridstraf van tien plaatsen ontvangen.

Inhalen van Tsunoda

In de derde vrije training werd er met de rode vlag gezwaaid nadat Oscar Piastri en Nico Hülkenberg vlak na elkaar de Wall of Champions hadden geraakt. Piastri reed met een lekke band rond, en zijn snelheid lag heel erg laag. Tsunoda ging op dat moment van zijn gas, maar kwam de kreupele McLaren tegen op het rechte stuk na bocht twaalf.

Tsunoda haalde de Australiër in, maar dit was tegen de regels. Het inhalen van een andere auto onder een rode vlag is een zware overtreding, en de stewards hebben dan ook hard ingegrepen. Tsunoda en Red Bull gaven aan dat de McLaren overduidelijk schade had, en dat er anders een mogelijk gevaarlijke situatie kon ontstaan.

Zware kritiek

De stewards begrepen de mening van Red Bull, maar ze gaven aan dat Piastri niet zo langzaam reed dat het onmogelijk was om achter hem te blijven rijden. Sterker nog, volgens de stewards was er geen goede reden om Piastri in te halen.

Het resulteert in de zware gridstraf van tien plaatsen, maar daar blijft het niet bij. Tsunoda krijgt ook nog twee strafpunten op zijn superlicentie, maar hij hoeft niet te vrezen voor een schorsing. Hij staat namelijk op twee strafpunten, terwijl er pas een schorsing volgt bij twaalf strafpunten.