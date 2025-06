'McLaren moet hard ingrijpen om Verstappen te kunnen verslaan'

McLaren rijdt 'zonder eerste coureur', maar Ralf Schumacher denkt dat het team daar snel een keuze over gaat maken. Max Verstappen is de enige coureur die de McLarens onder druk kan zetten. Als die druk aanblijft moet McLaren toch echt voor één coureur gaan kiezen.

Na de tijdstraf van Max Verstappen in Spanje liepen de McLarens wat uit, maar hun clash in Canada zorgde weer voor een andere situatie. De Nederlander kijkt momenteel tegen een achterstand van 43 punten aan vergeleken met kampioenschapsleider Oscar Piastri. Met Lando Norris is het verschil momenteel 21 punten.

Interne strijd

Het blijft voor McLaren ook heel spannend. Het team kampt met het luxeprobleem dat hun coureurs maar tien punten van elkaar verschillen. Echter maakt dat de keuze van het team wel lastig. Als er één coureur uitvalt dan is de andere de leider van het kampioenschap. Daarom kiest McLaren niet voor één eerste coureur, maar behandelen ze de coureurs als gelijke. Volgens Ralf Schumacher komt daar verandering in.

"Nou, ik zou nog iets langer wachten", begint Schumacher aan zijn verhaal in de podcast Backstage Boxengasse. "Maar ik ben ook van mening dat Piastri constant op niveau heeft gepresteerd, op Monaco na. Daar had je iets meer van hem verwacht. Maar als er nu geen uitvalbeurten meer bij komen en ze (de McLaren-coureurs, red.) tot het einde van het seizoen zo doorrijden, is het WK naar mijn mening voor de zomerstop beslist."

Keuze maken

Volgens Ralf Schumacher is het een kwestie van tijd dat McLaren zich gaat focussen op één coureur: "Als Norris achter Piastri blijft, het verschil groter wordt en Max druk blijft uitoefenen, moet McLaren op een gegeven moment de knoop doorhakken en zeggen: 'oké, nu concentreren we ons op één coureur'."

"Dat zal dit jaar eerder gebeuren, denk ik, omdat men de titel niet nog een keer wil verliezen. Dat zou ongelooflijk zijn. De constructeurstitel is zo binnen met deze twee constante coureurs, maar het gaat ook om de rijderstitel. Je gaat kort voor of na de zomerstop zien wie er aan kop ligt."