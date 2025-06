Brown wil met Norris en Piastri deelnemen aan Le Mans

McLaren maakt in 2027 een comeback in het WEC met een gloednieuw hypercar-programma. Dit werd eerder dit jaar al bekendgemaakt. McLaren gaat samen met Dallara aan de slag met een LMDh-bolide. Er zijn nog geen coureurs aangewezen, maar Zak Brown bevestigt de interesse van zowel Oscar Piastri als Lando Norris.

McLaren is al actief in de Formule 1 en de IndyCar, maar ze gaan nu dus ook aan de slag in de langeafstandsracerij. De WEC gaat dus vanaf 2027 een nieuw podium worden voor McLaren.

F1-duo in aanmerking?

In het WEC wordt er niet enkel geracet, maar race je in een team. Of het huidige Formule 1-duo van McLaren in aanmerking gaat komen voor de 24 uur van Le Mans is nog niet zeker. McLaren-CEO Zak Brown reageert daarop met: "Ik denk niet dat ze aan het hypercar-programma kunnen deelnemen", verklaarde hij in gesprek met de internationale media. "Maar ik heb met hen gesproken over Le Mans. Ze zouden allebei dolgraag in een van onze auto’s rijden."

Le Mans is niet alleen een droom voor de McLaren-coureurs, maar is een populair doel voor meerdere Formule 1-coureurs, zoals Max Verstappen. Echter, het is lastig te combineren, omdat de Le Mans en de Formule 1 samenvallen. Brown zegt daarop: "Het is algemeen bekend dat de schema’s lastig zijn, met alle uitgebreide programma’s van de verschillende raceklassen", bevestigde Brown. "Als je één datum verplaatst, schuift het probleem gewoon door naar een andere race. Ik zou niet degene willen zijn die die kalenders moet opstellen", grapte hij.

'Niet samenvallen'

Volgens Brown zal de Formule 1 er alles aan doen om niet samen te vallen met Le Mans: "Ik denk dat de Formule 1 er alles aan doet om niet samen te vallen met Le Mans", vervolgde hij. "Volgend jaar valt de GP van Canada al samen met de Indy 500, maar dat gebeurt hopelijk maar eens in de vijf jaar. In het geval van Le Mans is men er echt op gebrand om botsingen te voorkomen."

De deelname aan het enduranceracen zorgt ervoor dat McLaren uit de Formule E gaat stappen: "Na dit seizoen stappen we uit de Formule E, zodat we niet in meer dan drie series tegelijk actief zijn", lichtte hij toe. "Dat creëert ruimte. Bovendien opereert elke tak zelfstandig – het Formule 1-team werkt apart van het IndyCar-team, en datzelfde geldt straks voor het WEC-project. In Indianapolis ontbreekt het aan niets – iedereen is toegewijd en professioneel."