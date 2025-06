Piastri barst van het zelfvertrouwen en aast op zege in Canada

Oscar Piastri begint aan het Grand Prix-weekend in Canada als de leider van het wereldkampioenschap. Piastri heeft er veel zin in, en hij gaat er alles aan doen om McLaren een nieuwe zege te bezorgen op het Circuit Gilles Villeneuve.

Piastri heeft een goede triple header achter de rug. De Australische McLaren-coureur was een vaste bewoner van het podium, en kwam anderhalve week geleden als winnaar over de streep in de Grand Prix van Spanje. Hij voert nog altijd de strijd om de wereldtitel aan, en hoopt in Canada op nieuwe successen. McLaren geldt als de favoriet, al willen ze bij het team niet te vroeg juichen.

Piastri wil het momentum vasthouden

Piastri reist in ieder geval met een goed gevoel af naar Canada. In de preview van McLaren spreekt hij zich uit: "Ik voel me er positief en gefocust richting de race in Montreal. Het is voor ons een goede kans om het sterke momentum vast te houden en ik kijk ernaar uit om te gaan rijden op deze snelle baan met lage downforce."

Complimenten aan het team

Piastri kan goede zaken doen in de strijd om het wereldkampioenschap. Een nieuwe solide performance is dan ook belangrijk: "De zege in Barcelona volgde na een goed allround weekend van mij, en ik ben blij dat ik na een weekendje rust meteen weer kan gaan racen."

De Australiër is ook blij met McLaren, en hij denkt dat dit kan helpen bij de strijd om de zege: "Het team levert op alle fronten geweldig werk. Door dat harde werken zijn we in staat om door te blijven pushen."

Piastri heeft dit seizoen tot nu toe vijf Grands Prix gewonnen. Hij staat nu op 186 WK-punten, terwijl zijn naaste belager en teamgenoot Lando Norris een totaal aantal van 176 punten achter zijn naam heeft staan.