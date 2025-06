Voormalig F1-wereldkampioen verliest rijbewijs en roept hulp in van Ferrari

Voormalig Formule 1-wereldkampioen Jody Scheckter heeft een groot probleem. Scheckter heeft problemen met zijn rijbewijs, en hij weet niet hoe hij het moet oplossen. Hij roept daarom de steun in van zijn voormalige werkgever Ferrari.

Scheckter was in de jaren '70 van de vorige eeuw een grote meneer in de Formule 1. De Zuid-Afrikaan reed 112 Grands Prix, kwam tien keer als winnaar over de streep en werd in 1979 wereldkampioen. Zijn grootste successen beleefde hij in dienst van Ferrari, waar hij ook zijn wereldtitel pakte.

Ferrari moet helpen

Hij is nu teruggekeerd naar Italië. Hij is hier niet heen gekomen om te racen, maar om te wonen. Anderhalf jaar geleden verhuisde hij naar Italië, maar zijn Britse rijbewijs is verlopen. Dat levert hem een probleem op, want de voormalig Formule 1-coureur heeft geen idee hoe hij nu weer aan het felbegeerde roze papiertje kan komen.

Volgens de Italiaanse krant Corriere della Sera heeft Scheckter nu de hulp ingeroepen van zijn voormalig werkgever Ferrari. Hij heeft contact gezocht, en tegelijkertijd ook contact opgenomen met een advocaat. Of Ferrari hem kan helpen, is niet duidelijk. Het staat in ieder geval vast de 75-jarige Zuid-Afrikaan nog gewoon in staat is om te rijden op de openbare weg.

Problemen met de taal

Scheckter legt in een interview met Corriere della Sera uit waarom hij de hulp heeft ingeroepen van zijn oude team: "Ik heb Italië gekozen als mijn land, ik wil hier graag wonen. Ik kon een jaar lang rondrijden met mijn oude rijbewijs, maar die is nu dus verlopen. Het probleem is dat ik niet zo goed Italiaans spreek, en ik ben dus niet in staat om door de test heen te komen."

Of Ferrari hem gaat helpen, is dus nog niet duidelijk. De Italiaanse renstal focust zich op hun huidige seizoen. Ze kunnen nog niet vechten met McLaren, maar zijn in Spanje wel opgeklommen naar de tweede plaats in het constructeurskampioenschap.