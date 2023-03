Zuid-Afrikaanse Grand Prix was dichtbij: "Alles ging goed tot iemand hebberig werd"

Vorige jaar leek het er geruime tijd op dat de Zuid-Afrikaanse Grand Prix zou terugkeren op de Formule 1-kalender. Het was de bedoeling dat het legendarische circuit van Kyalami de plaats van bestemming zou zijn. De plannen mislukten echter en volgens Jody Scheckter liepen de onderhandelingen stuk op geld.

De Zuid-Afrikaanse Grand Prix was in het verleden een vaste klant op de kalender van de koningsklasse van de autosport. In 1993 werd echter de laatste editie van deze race verreden en sindsdien ontbreekt het Afrikaanse continent op de kalender. Afgelopen jaren werden er echter zeer serieuze gesprekken gehouden en ging men er vanuit dat de race ging terugkeren, niets bleek echter minder waar te zijn.

Moeite

De Zuid-Afrikaanse enkelvoudig wereldkampioen Jody Scheckter was samen met zijn neef Warren betrokken bij de onderhandelingen. In gesprek met Total-Motorsport legt Scheckter het uit: "Ik was er van binnenuit bij betrokken. Er is veel moeite voor nodig om de steun van de overheid te krijgen voor het project. Ook is er veel moeite nodig om iedereen budget beschikbaar te laten stellen."

Geld

Volgens Scheckter liepen de plannen op het allerlaatste moment stuk. Volgens de Zuid-Afrikaanse oud-coureur ligt dit aan de baas van Kyalami: "Het was enorm dichtbij. Die gast van Kyalami ging daarna ineens van 500.000 naar twee miljoen terwijl hij alles wilde overnemen. De sport kwam hier naartoe om de papieren te ondertekenen. Mijn neef had steun van de overheid en een paar van de rijkste Zuid-Afrikanen. Alles ging goed tot die gozer van Kyalami hebberig werd. Zodra de Formule 1 was vertrokken, veranderde hij de zaak. De overheid zag dat er een strijd was en trok zich terug."