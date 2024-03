Kampioensbolide Scheckter gaat onder de hamer

Verzamelaars van klassieke Formule 1-wagens kunnen binnenkort weer hun slag gaan slaan. Ditmaal gaan er namelijk veel klassieke wagens die in bezit waren van enkelvoudig wereldkampioen Jody Scheckter onder de hamer. De Zuid-Afrikaan veilt een aantal zeer bijzondere wagens.

Op 11 mei gaan er 12 auto's uit de privécollectie van Scheckter onder de hamer. Veilinghuis RM Sotheby zal de wagens gaan veilen, de meeste van de wagens van Scheckter hebben nogal wat historische wagen. Het topstuk wat onder de hamer zal gaan is de Ferrari 312 T4 uit 1979, dit is de kampioenswagen van Scheckter. Het bijzondere aan deze wagen is dat Scheckter de enige is die heeft geracet met deze wagen.

Er gaan nog een aantal opvallende wagens onder de hamer. Ook de McLaren M19A uit 1971 wordt geveild, met deze wagen maakte Scheckter zijn debuut in de Formule 1. Er gaat ook een replica van de Tyrrell P34-zeswieler on der hamer en ook de Wolf WR1 uit 1977, een McLaren M23 uit 1973 en de Tyrrell 007 uit 1975 zullen worden verkocht. Scheckter doet ook een paar Formule 2-wagens en een wagen uit de Formule 3 van de hand. Naast de Formulewagens zal er ook een Alfa Romeo die deelnam aan de Targa Florio worden geveild.