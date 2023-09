Lof voor Verstappen: "Misschien pakt hij wel acht wereldtitels"

Max Verstappen is momenteel hard op weg naar zijn derde wereldtitel op rij in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur maakt vrijwel geen fouten meer en hij is oppermachtig in de koningsklasse van de autosport. Veel mensen hebben veel respect voor Verstappen, Jody Scheckter denkt dat de Nederlander acht wereldtitels kan pakken.

Max Verstappen verbreekt dit jaar record na record. Twee weken geleden verbrak hij in Monza het record van de meeste zeges op rij in de Formule 1 en eerder hielp hij zijn team Red Bull Racing al aan een soortgelijk record. Verstappen wordt vrijwel zeker voor het derde jaar op rij wereldkampioen. Hij presteert dit seizoen zeer constant, hij heeft slechts twee races niet gewonnen en hij eindigde in alle wedstrijden op het podium.

Saai

Veel kenners en oud-coureurs hebben enorm veel respect voor Verstappens prestaties. Dat geldt ook voor enkelvoudig wereldkampioen Jody Scheckter. In gesprek met Stats Perform legt de Zuid-Afrikaan uit wat hij zo goed vindt aan Verstappen: "Ik denk dat ik zoiets saai zou vinden. Ik heb hard voor mijn overwinningen gevochten en ze kwamen zo nu en dan mijn kant op. Maar nee, dit is echt ongelooflijk. Het is constant superieur geweest aan zijn teamgenoten."

Acht titels

Verstappen is dus hard op weg naar zijn derde wereldtitel in de Formule 1. Slechts een handjevol coureurs wist deze mijlpaal eerder te bereiken. Scheckter denkt dat Verstappen voorlopig nog niet klaar is met winnen: "Ik denk dat hij constant dominant kan zijn. Misschien pakt hij er wel acht. Ik vind het in ieder geval briljant. In zijn eerst jaren was hij soms nog wat te agressief, maar momenteel kan ik hem op geen enkel foutje betrappen. Hij is goed, dat heb ik nog nooit gezien."