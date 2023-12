Groot compliment voor Verstappen: "Eén van de beste allertijden"

Max Verstappen maakte ook dit jaar weer veel indruk in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur werd voor het derde seizoen op rij wereldkampioen en hij ontving veel lof. Volgens sommigen is hij één van de beste coureurs ooit, Jody Scheckter is het daarmee eens.

Verstappen verbrak dit jaar een groot aantal records in de koningsklasse van de autosport. Hiermee herschreef hij de geschiedenisboekjes en dat kwam hem op veel complimenten te staan. Verstappen wordt door een aantal kenners gezien als één van de beste coureurs uit de geschiedenis van de Formule 1. Anderen vinden echter dat coureurs uit verschillende periodes niet met elkaar te vergelijken zijn.

Hamilton

Enkelvoudig wereldkampioen Jody Schecker vindt Verstappen ook heel goed. De Zuid-Afrikaan laat aan La Gazzetta dello Sport weten dat hij Verstappen beter vindt dan Lewis Hamilton: "Ik geloof dat hij heel, maar dan ook heel erg goed is. Hij is één van de beste coureurs allertijden. Als je denkt aan Hamilton, een geweldige coureur, dan weet je dat hij nog wel eens werd verslagen door zijn teamgenoten."

Jaren '70

Scheckter ziet dat dit bij Verstappen anders is. De Zuid-Afrikaanse wereldkampioen vindt Verstappen zelfs zo goed, dat hij denkt dat Verstappen ook in de jaren '70 zou schitteren: "Max is beter dan alle coureurs die in mijn tijd hebben gereden. Het verschil dat soms wordt aangestipt, is dat men zegt dat het in die tijd 'echte mannen' waren die hun leven riskeerden. Het waren toen de auto's die vaak kapot gingen. Niet de Ferrari, maar die Tyrrell bijvoorbeeld wel."