'Hadjar moet aanbod om teamgenoot van Verstappen te worden afwijzen'

Max Verstappen weet het maximale uit de RB21 te halen. Geen probleem, maar dat geldt niet voor de tweede Red Bull-coureur. De eerste twee races mocht Liam Lawson het proberen in de Red Bull, maar hij werd al snel vervangen door Yuki Tsunoda. Ook hij lijkt niet snel genoeg te zijn. Isack Hadjar is de enige Red Bull-coureur die nog geen kans heeft gekregen dit jaar, maar het lijkt verstandig als hij deze kans afwijst voor dit seizoen.

Hadjar laat een veelbelovende snelheid zien in de Racing Bulls-auto van dit jaar. De Fransman staat momenteel negende in het klassement en is daarmee de tweede Red Bull-coureur van de vier.

Nog niet gaan

Bij Sky Sports weten ze wat Hadjar moet doen. Blijven bij Racing Bulls, zo klinkt hun advies. David Croft, Simon Lazenby en Karun Chandhok zijn het met elkaar eens. Croft is fan van de jonge coureur en zegt: "Er is één coureur waarvan Racing Bulls denkt dat hij een vergelijkbare stijl heeft als Max Verstappen. Ik denk dat hij er nog niet helemaal klaar voor is, en Yuki Tsunoda gaat nergens heen dit seizoen. Maar is Isack Hadjar het antwoord op Red Bulls problemen?", zo vraagt de commentator zich af in de Sky Sports-podcast over de problemen bij de Oostenrijkse renstal.

Lazenby gaat daar snel op in: "Als ik Hadjar was, dan zou ik zeggen: nee, nee, nee. Ik zou daar keihard van wegrennen. Waarom zou je potentieel je carrière verknallen? Dat hebben ze bij een hele hoop coureurs gedaan tot dusver. Sommigen zijn ervan teruggekomen. Alex Albon en Pierre Gasly tot op zekere hoogte, maar alle anderen niet."

Advies

Het advies is dus duidelijk, maar oud-F1-coureur Chandhok heeft wel een bijzonder advies: "In zijn positie zou ik zo lang mogelijk bij Racing Bulls proberen te blijven, en vanuit daar op zoek gaan naar een deal bij Ferrari of Aston Martin. Overal, maar niet bij Red Bull" Dat Red Bull moeite heeft met het zitje van de tweede Red Bull-auto is duidelijk.

"Red Bull wil dat Tsunoda punten gaat scoren, of ze moeten de strijd bij de constructeurs al hebben opgegeven", stelt de commentator. "Dit is al het zevende jaar dat we deze gesprekken hebben. Dat is echt een vreselijk lange tijd, en in die tijd heeft Red Bull nog geen coureur gevonden die goed genoeg is om de resultaten te behalen", zo concludeert Croft.