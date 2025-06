Tsunoda ontkent heimwee naar Racing Bulls ondanks worsteling bij Red Bull

Yuki Tsunoda kreeg dit seizoen na twee races de kans bij het grote Red Bull Racing. Terwijl zijn oude team Racing Bulls steeds positiever presteert, worstelt Tsunoda bij Red Bull. Toch mist hij zijn oude team niet en is hij blij met zijn overstap.

Het team van Red Bull Racing nam na de Grand Prix van China een ingrijpende beslissing. De prestaties van Liam Lawson vielen tegen, en ze besloten hem terug te plaatsen naar Racing Bulls. Tsunoda bewandelde de omgekeerde weg, en hij zag zijn droom in vervulling gaan. Vooralsnog lijkt zijn droom soms meer op een nachtmerrie, en heeft hij het zeer zwaar in de auto naast Max Verstappen.

Mist Tsunoda Racing Bulls?

Ondanks zijn recente tegenslagen in Imola, Monaco en Spanje, mist hij Racing Bulls niet. Als hij hiernaar wordt gevraagd door de internationale media, is hij glashelder: "Nee, helemaal niet. Ik ben blij bij Red Bull, en ik ben blij om te zien dat Racing Bulls sinds vorig jaar goede progressie heeft geboekt."

"Ik heb in de eerste twee races laten zien dat die gasten goed presteren. Toen ik naar Red Bull ging was het een nieuwe uitdaging, maar zoals ik al had gezegd was ik eigenlijk best wel blij met de pace."

Problemen in Spanje

Tsunoda wijst daarmee naar de situatie in de Spaanse Grand Prix van afgelopen weekend. In de kwalificatie kwam hij niet in het stuk voor en noteerde hij de twintigste en langzaamste tijd. Na aantal veranderingen aan de achtervleugel en de set-up startte Tsunoda de race vanuit de pitlane, maar punten kwamen nooit in zicht voor hem.

Daar baalt hij dan ook van: "In deze Grand Prix was het best vreemd, maar ik weet nog steeds zeker dat ik het beter kan doen. Ik ben heel erg blij om te zien dat de Racing Bulls goed presteren, maar op hetzelfde moment focus ik me nu op Red Bull, om te kijken hoe ik het beter kan doen."