Dringend advies voor Ferrari: "Focus je meer op Hamilton!"

Lewis Hamilton en zijn team Ferrari beleven momenteel niet het sterkste seizoen uit hun bestaan. Volgens Juan Pablo Montoya zou het het beste zijn als Ferrari zich meer focust op Hamilton bij het ontwikkelen van de auto.

Hamilton hoopte dat zijn overstap naar Ferrari hem nieuwe successen zou bezorgen. Vooralsnog is dat niet gelukt, en afgelopen weekend beleefde hij in Spanje een nieuw dieptepunt. Hij werd in de slotfase ingehaald door Sauber-coureur Nico Hülkenberg en stelde na afloop van de race dat hij naar huis wilde gaan. Hij maakte een zwaar teleurgestelde en uitgebluste indruk.

Focus

Oud-coureur Juan Pablo Montoya is kritisch op Ferrari. De Colombiaan deelt zijn mening in zijn podcast voor W Radio: "Op dit moment is Ferrari gewoon niet gefocust op Hamilton. Het zal interessant zijn om te zien of ze bij de auto voor volgend jaar plotseling meer aandacht gaan besteden aan de wensen van Hamilton of Leclerc."

Luisteren naar Hamilton

Volgens Montoya moet Ferrari zich meer focussen op Hamilton: "Naar mijn mening moet de basis van de meer worden afgestemd op Hamilton dan op Leclerc. Als ze volgend jaar competitief willen zijn tenminste. Auto's die op de voorkeuren van Charles zijn gebaseerd, kunnen één of twee races per jaar winnen, maar geen kampioenschap."

Montoya wijst naar de geschiedenis, en concludeert dat het altijd een wereldtitel opleverde als een team naar Hamilton luisterde. "Onder leiding van Lewis zullen ze snel meer tempo vinden. Hij weet altijd precies wat een auto nodig heeft."

Ferrari is politiek

Bij Ferrari is de situatie echter wat anders dan eerst bij Mercedes, wat volgens Montoya ook een rol kan spelen bij de huidige zaak: "Bij Ferrari zijn ze gewoon erg politiek en behoorlijk ingewikkeld. Lewis verwacht waarschijnlijk, omdat hij Lewis Hamilton is, dat ze alles zouden doen wat hij wilde. Dat verwachtten we allemaal. Maar ja, ego's zijn nu eenmaal een lastig team."