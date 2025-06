Italiaanse taxichauffeurs reageren woest op Wolff: "Valse stereotypes!"

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft zich niet populair gemaakt bij een opvallende sector. De Oostenrijker vergeleek Max Verstappen in Barcelona met taxichauffeurs in Rome, maar daar zijn ze niet blij mee. Ze beschuldigen hem van het creëren van een vals stereotype.

Verstappen zorgde afgelopen weekend in Barcelona voor de nodige controverse. De Nederlander ramde de Mercedes van George Russell, en daar kreeg hij een zware straf voor. De stewards gaven hem een tijdstraf van tien seconden, en drie strafpunten op zijn superlicentie. Hierdoor staat hij op de rand van een schorsing.

Opvallende vergelijking

Mercedes-teambaas Toto Wolff maakte er na afloop van de Spaanse Grand Prix een opvallende opmerking over. Voor de camera van de Italiaanse tak van Sky Sports trok hij een bijzondere vergelijking: "Het leek een beetje op het gedrag van bepaalde taxichauffeurs in Rome en Napels, die zich ook als gekken gedragen in het verkeer."

Vakbonden boos

Deze opmerking van Wolff schoot in het verkeerde keelgat bij taxichauffeurs in Rome. Bij Corriere della Sera liet Lorenzo Bittarelli van de vakbond voor taxichauffeurs zich uit: "We zijn beter dan Formule 1-coureurs, die zouden het niet eens overleven in het verkeer in Rome."

"We rijden dwars door bouwplaatsen heen, we hebben te maken met motoren, e-scooters en bussen vol toeristen. Rome is echt een jungle, veel erger dan een circuit in de Formule 1."

Valse stereotypes

De voorzitter van de vakbond voor de taxichauffeurs beschuldigt Wolff van het creëren van valse stereotypes. Alhoewel het overduidelijk een grapje was, waren de vakbonden dus niet te spreken over de opmerkingen van Wolff. Opvallend genoeg wilde de Oostenrijker verder niet te veel kwijt over de actie van Verstappen, de Nederlandse Red Bull-coureur bood een dag later zijn excuses aan voor het voorval.

Op Instagram schreef hij dat dit nooit had mogen gebeuren. Het is niet duidelijk of hij Russell ook persoonlijk zijn excuses heeft aangeboden.