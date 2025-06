Flavio Briatore doet opvallende nieuwe onthulling over Crashgate

Flavio Briatore maakte vorig jaar zijn definitieve comeback in de Formule 1. De flamboyante Italiaan heeft momenteel de touwtjes in handen bij Alpine, maar hij kan het niet laten om naar het verleden te kijken. Zo komt hij nu met een opvallende onthulling over het Crashgate-schandaal.

Briatore keerde vorig jaar terug in de Formule 1 als speciaal adviseur van het team van Alpine. Vorige maand vertrok teambaas Oliver Oakes bij Alpine, waardoor Briatore momenteel weer de leiding heeft over het team. Voor het eerst sinds 2009 staat hij aan de top van een renstal in de koningsklasse van de autosport.

Briatore werd in 2009 verbannen uit de sport, nadat het Crashgate-schandaal aan het licht kwam. Tijdens de Grand Prix van Singapore in 2008 zou hij Renault-coureur Nelson Piquet junior de opdracht hebben gegeven om met opzet te crashen. Hierdoor kon Fernando Alonso de zege pakken, waarna het schandaal een jaar later aan het licht kwam.

Geen interesse in een gesprek

In een interview met zijn landgenoten van Corriere della Sera wordt hij gevraagd naar Piquet. Briatore doet dan een opvallende onthulling: "Nee, daar ben ik niet in geïnteresseerd. Ik sprak al niet veel met hem toen hij nog voor mij reed."

'Nooit met hem gesproken'

Als hij daarna wordt gevraagd naar Crashgate, stelt Briatore dat er weinig van klopt: "Hij en ik hebben nooit met elkaar gesproken. De Franse rechtbank heeft de ban die ik van de FIA had gekregen weggehaald, en ze hebben me zelfs een symbolische compensatie gegeven."

"Grappig genoeg is de president die me heeft verbannen (Max Mosley, red.), dezelfde die Schumacher heeft gediskwalificeerd. Toen ik de sport verliet, was ik moe. Ik had alles gewonnen en ik had nieuwe coureurs gelanceerd. Het was geen business meer die ik leuk vond. Het was gewoon werk, en daarom stopte ik. Daarnaast werd toen mijn zoon Falco geboren, dus ik wilde meer bij mijn vrouw zijn."