Nieuw F1-team trekt gigantische sponsor aan

Het team van Cadillac heeft hun eerste grote sponsor aangetrokken. Het nieuwe Formule 1-team heeft namelijk een samenwerking aangekondigd met kledingmerk Tommy Hilfiger. Hiermee blijft het bedrijf actief in de koningsklasse van de autosport.

Cadillac maakt volgend jaar hun debuut in de Formule 1 als het elfde team. Ze hebben in de afgelopen maanden al een aantal belangrijke stappen gezet, maar het aantrekken van sponsors was nog niet gebeurd. Nu hebben ze een grote naam aan zich weten te binden, en daarmee laten ze weer hun ambities zien. Ze gaan in zee met kledingmerk Tommy Hilfiger, wat tot recent samenwerkte met Mercedes.

Trotse teambaas

Cadillac-teambaas Graeme Lowdon is heel erg trots op de samenwerking, zo laat hij weten in de aankondiging: "We zijn een Amerikaans team en we vertegenwoordigen één van de meest iconische Amerikaanse merken ooit."

"Tommy Hilfiger is ook een Amerikaans icoon, en hun legacy in de Formule 1 is groot. Aangezien we een dappere nieuwe visie naar de paddock brengen, laat dit partnership precies zien wat wij aan het opbouwen zijn."

Trots stelt Lowdon dat deze samenwerking veel verder gaat dan alleen de activiteiten op de baan: "Samen gaan we niet alleen racen, maar richten we ons ook op innovatie voor zowel entertainment als engineering."

De logo's van Tommy Hilfiger zullen volgend jaar te zien zijn op de teamkleding van het personeel, waaronder de coureurs.

Wie zijn de coureurs?

Wie die coureurs zullen zijn, is vooralsnog onduidelijk. Cadillac heeft nog niet aangekondigd met wie ze zullen gaan rijden. Ze willen graag een Amerikaanse coureur aantrekken, terwijl ze ook een ervaren naam in de auto willen hebben.

In de afgelopen maanden werden onder meer Sergio Perez, Colton Herta, Valtteri Bottas, Mick Schumacher en Guanyu Zhou genoemd als mogelijke coureurs. Cadillac heeft nog geen haast, en het is de verwachting dat ze in de komende periode met meer nieuws komen.