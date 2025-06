Vasseur wil geen paniek zaaien over balende Hamilton

Lewis Hamilton kende afgelopen weekend een tegenvallend weekend in Spanje. Hij worstelde met de SF-25, en klonk na afloop zeer teleurgesteld. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur vindt het echter onnodig om paniek te zaaien, en hij wil de rust bewaren.

Hamilton worstelde in Spanje met zijn auto. Zijn team bij Ferrari vooralsnog geen sprookje, het heeft zelfs meer weg van een nachtmerrie. Op een sprintzege in China na heeft hij weinig gepresteerd, en in Spanje kwam hij als zevende over de streep. Door de tijdstraf van Max Verstappen schoof hij op naar de zesde plaats, maar daar was hij niet tevreden mee.

Zwaar teleurgesteld stelde Hamilton dat er nul positieve punten waren. De Britse zevenvoudig wereldkampioen liet daarna ook weten dat hij geen idee heeft waarom zijn wagen niet goed voor de dag kwam.

Geen paniek zaaien

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur haalde er zijn schouders over op: "Je bent ervaren genoeg om geen conclusies te trekken na de eerste woorden van de coureur." De alarmbellen gaan dan ook niet af: "Als je paniek wil zaaien, dan kan dat, maar dat is hier niet het geval."

Vasseur zag dat er ook dingen goed gingen. De Fransman stelt dat Hamilton eigenlijk best een goede race reed: "Ik denk dat hij zeventig procent van de race voor Russell reed, en ik weet niet zeker of Russell na afloop heeft geroepen dat de race een ramp was."

Safety Car

Maar volgens Vasseur gaat de vlag nog niet uit bij Ferrari. Hij zag namelijk dat er ook dingen niet lekker liepen op het Circuit de Barcelona-Catalunya: "We hadden daarna een probleem met de auto in de laatste stint voor de Safety Car, en het resultaat is niet goed. Maar hij reed wel 45 rondjes vóór Russell."

Voor Ferrari was er wel een ander lichtpuntje. Charles Leclerc kwam als derde over de streep, en mede hierdoor steeg Ferrari naar de tweede plaats in het constructeurskampioenschap.