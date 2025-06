Radiobericht legt frustratie van Lewis Hamilton bloot: "Erger dan ooit!"

Lewis Hamilton beleefde afgelopen weekend wederom een teleurstellende Grand Prix in Spanje. Hij worstelde met zijn Ferrari, en bleef hangen in het middenveld. De teleurstelling was groot, zo bleek uit zijn communicatie over de boordradio.

Hamilton hoopte dit weekend in Spanje mee te kunnen strijden om de podiumplaatsen. Dat kreeg hij echter niet voor elkaar, want hij moest zijn teamgenoot Charles Leclerc laten passeren. Daarna moest hij weer in zijn ritme komen, maar na de herstart ging het helemaal mis.

Hamilton worstelde met zijn Ferrari, en werd gepasseerd door Sauber-coureur Nico Hülkenberg. Hij was niet in staat om de Duitser aan te vallen, en hij viel terug naar de zevende plaats. Door de tijdstraf van Max Verstappen werd Hamilton nog wel als zesde geklasseerd. Daar was Hamilton echter niet tevreden mee.

'Iets mis met de auto'

Hamiltons boordradio na de finish werd niet uitgezonden op televisie, maar het was duidelijk dat hij diep in de put zat. Zijn race-engineer Riccardo Adami geeft hem de gebruikelijke informatie, en Hamilton blijft in eerste instantie stil.

Na een paar tellen komt Hamilton met een reactie, en die laat niet veel aan de verbeelding over. Zuchtend spreekt de zevenvoudig wereldkampioen zich uit: "Er is echt iets mis met deze auto. Het is erger dan ooit!" Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur gaf na afloop van de Grand Prix toe dat er problemen met de auto van Hamilton waren.

Goed weekend voor Ferrari

Hamilton staat nu op de zesde plaats in het wereldkampioenschap met 71 WK-punten achter zijn naam. Zijn teamgenoot Charles Leclerc staat op de vijfde plaats, met 94 WK-punten. De Monegask kende in Spanje wel een goede race en hij kwam als derde over de streep.

Bij het team van Ferrari konden ze wel met een goed gevoel terugkijken op de race. Ze haalde namelijk Mercedes in in het constructeurskampioenschap, waardoor ze nu op de tweede plaats staan. Voor Hamilton is dit slechts een doekje voor het bloeden.