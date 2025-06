Negatieve Lewis Hamilton is er klaar mee na blamage in Spanje

Lewis Hamilton startte de Grand Prix van Spanje als vijfde. Dit was de tweede keer dat hij in zijn Ferrari-carrière boven zijn teamgenoot kwalificeerde. De Brit had één doel en dat was het podium halen. Het is hem niet gelukt, maar zijn teamgenoot wel.

Hamilton heeft geen woorden voor zijn race van afgelopen weekend. Hij is erg ontevreden met zijn P6 achter onder andere Nico Hülkenberg in een Kick Sauber. Ook heeft hij weer een race van zijn teamgenoot verloren.

Struggles

Lewis Hamilton begon begin dit jaar voor het team van Ferrari en nam grote verwachtingen met zich mee. De Brit begon redelijk sterk en wist de sprintrace van China op zijn naam te schrijven. Vanaf toen ging het alleen maar bergafwaarts met als dieptepunt de kwalificatie in Imola, waar hij als twaalfde startte. De kwalificatie in Barcelona ging heel wat beter dan de voorgaande kwalificaties, dus had Hamilton hoop op een goed resultaat.

Hamilton vertelde eerder in het raceweekend dat hij één doel had deze race. Dat was op het podium finishen. Na een goede start was dat ook een realistisch doel, maar al snel zakte de Brit verder naar beneden. Bij de herstart van de safetycar tegen het einde van de race werd hij ingehaald door Nico Hülkenberg in een Sauber.

Sprakeloos

De Brit is zo ontevreden dat hij niets zegt. Een interviewer van de Formule 1 vroeg hem of hij wat wilde vertellen over de race en wat het slechtste voelde. Hij antwoorde daarop met: "De gehele race." Daarna werd er om een reden gevraagd, maar ook daar reageerde hij kort: "geen redenen." De laatste vraag was of Hamilton maar iets positiefs meeneemt naar Canada: "Nee."

Hamilton staat momenteel zesde in het kampioenschap met 26 punten achter zijn teamgenoot Charles Leclerc. Ferrari zelf heeft echter wel een lichtpuntje. Het team uit Maranello heeft Mercedes ingehaald in het constructeurskampioenschap.