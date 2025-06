Norris blij met teamprestatie: "Beste om als één en twee te finishen"

Lando Norris is als tweede geëindigd tijdens de Grand Prix van Spanje. De McLaren-coureur startte als tweede en wist zijn positie te houden. Het is zijn teamgenoot Oscar Piastri die voor Lando Norris eindigde. Zowel Norris als Piastri heeft zijn voorsprong uitgebreid op de concurrentie.

Lando Norris wist vorig raceweekend de Grand Prix van Monaco op zijn naam te zetten. Norris wist de Grand Prix van Spanje niet op zijn naam te zetten, terwijl hij wel het gevoel had dat dat mogelijk was.

'We gaven hem een kans'

Lando Norris zegt dat hij Oscar Piastri de kans heeft gegeven om weg te rijden. De interviewer van de Formule 1 vroeg of de tweede plaats het maximale was dat Norris eruit kon halen: Ja, maar Oscar [Piastri] reed vandaag een erg goede race. Ik had niet de plek om hem te evenaren, maar we gaven hem een beetje de kans."

"Het is een lange race. Aan het einde had er van alles kunnen gebeuren. De herstart van de safetycar deed hij geweldig. Het was een leuke race, weet je, en voor ons als team is het nog beter om als één en twee te finishen. Dat is geweldig." Lando Norris vertelt dat hij teamprestaties belangrijker vindt dan zijn eigen prestaties, maar hij vindt het jammer dat hij Piastri niet wat meer kon uitdagen.

Loopt uit

Ondanks de tweede plaats loopt Norris wel uit op Oscar Piastri. De Australiër pakte zeven punten meer en daardoor is de achterstand van Norris van drie naar tien punten gegaan. Norris heeft Max Verstappen echter wel achter zich weten te houden. De Nederlander had al een achterstand van 22 punten, maar staat door een tien-seconde penalty op het einde van de race maar liefst 39 punten achter.

Lando Norris heeft McLaren geholpen hun voorsprong nog verder uit te breiden. Het team van Zak Brown heeft na negen races al 362 punten en heeft meer dan twee keer zoveel punten als de nummer twee, Ferrari.