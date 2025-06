Piastri extreem blij na overwinning: "We konden aanzetten wanneer het nodig was"

Oscar Piastri heeft zijn leiding in het coureursklassement vergroot door de Grand Prix van Spanje te winnen. De Australiër heeft zijn weekend succesvol afgerond en is van de start tot aan de finish aan de leiding gebleven. Piastri heeft zijn vijfde race van het seizoen gewonnen.

De McLaren-coureur begon de race vanaf pole-position en wist zijn voorsprong snel te pakken. Na een paar rondes stond hij al een paar seconden voor op nummer twee Max Verstappen. Piastri was echter wel onder de indruk van de Nederlander.

Verrast

Volgens Piastri was Max Verstappen de grote verrassing van de race. De Nederlander was sneller dan de Australiër had verwacht. Piastri was erg tevreden over zijn raceweekend en volgens zichzelf goed teruggekomen van een teleurstellende Grand Prix van Monaco: "Over het algemeen was het een geweldig weekend. Ik denk dat het tempo echt goed was", zegt Piastri tegenover de Formule 1. "We konden aanzetten wanneer het nodig was en we zijn gewoon erg trots op het werk dat we dit weekend hebben gedaan. Het was niet de beste eerste training, maar daarna hebben we alles op een rijtje gezet. En ja, het is een mooie manier om terug te komen van Monaco."

Piastri werd bevraagd over zijn prestaties tot nu toe en of hij klaar was voor de Grand Prix van Canada. De zevenvoudig GP-winnaar zegt er helemaal klaar voor te zijn: "Heel moeilijk om te klagen. Het is een geweldig jaar geweest en dit weekend was precies het weekend waar ik naar op zoek was. We hebben alles gedaan wat nodig was toen het erop aankwam en meer kun je niet vragen. Het team heeft me weer een geweldige auto gegeven. Het is momenteel erg leuk om races te winnen."

Genieten

Piastri is in een fantastische vorm en de Australiër heeft daar maar één woord voor over: 'genieten'. "Dus ik heb ervan genoten en ik hoop het team ook. Dus, bedankt aan het publiek voor jullie aanwezigheid hier. Het was een geweldig weekend. Veel steun hier." Oscar Piastri heeft zijn voorsprong op Lando Norris uitgebreid met zeven punten. De Australiër staat momenteel met tien punten voorsprong op Lando Norris en heeft een voorsprong van 49 punten op Verstappen.