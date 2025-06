McLaren-teambaas genoot van onrust over de voorvleugel

Het team van McLaren staat dit weekend in de schijnwerpers in Spanje. Veel mensen hoopten dat ze zouden terugvallen door de technical directive, maar dat gebeurde niet. Teambaas Andrea Stella stelt dat hij heeft genoten van alle verhalen over de voorvleugels.

Autosportfederatie FIA besloot begin dit jaar dat het einde verhaal was voor de flexiwings. Ze grepen in, en kondigden voor de Grand Prix van Spanje extra controles voor de voorvleugels aan. Aangezien de vleugels van McLaren opvallend ver doorbogen, dachten veel mensen dat ze zwaar zouden worden geraakt door de nieuwe technical directive.

Maar toen Oscar Piastri en Lando Norris op vrijdag de baan opdraaiden voor de eerste vrije training, werd direct duidelijk dat ze nog steeds snel waren. Ook in de kwalificatie van gisteren werd dat duidelijk. Piastri en Norris vochten samen om de pole position, en delen vandaag de eerste startrij in de Grand Prix.

Onbelangrijk

McLaren-teambaas Andrea Stella reageerde na de kwalificatie voor het eerst op het rumoer omtrent de vleugels. Bij Sky Sports sprak hij zich uit: "De technical directive was het onderwerp van gesprek. Het was eigenlijk best onbelangrijk. Als je naar de cijfers zou kijken, dan wist je dat de impact altijd klein zou zijn."

Stella genoot van de geruchten

Kenners en mensen van andere teams dachten daar kennelijk anders over. Er werd immers zelfs gesproken over een gamechanger, en sommigen wisten zeker dat het kampioenschap pas zou beginnen in Spanje.

Stella heeft al deze verhalen ook gelezen, maar daar moet hij alleen maar om lachen: "Het was best leuk om al die verhalen te zien, maar onze simulaties gaven al aan dat het slechts iets kleins zou zijn. We maakten ons vanuit dit oogpunt dan ook geen enkele zorgen."

McLaren leek dit weekend wel sterker te zijn dan ooit. Ze starten met twee wagens op de eerste startrij, en in de voorgaande edities van de Spaanse Grand Prix werd de race vrijwel altijd vanaf deze positie gewonnen.