Lewis Hamilton hekelt nieuwe FIA-regels: "Pure geldverspilling!"

In de Formule 1-wereld ging het in aanloop naar dit weekend maar om één ding: de nieuwe technical directive. De FIA wilde hiermee de doorbuigende voorvleugels tegengaan, maar de impact lijkt niet zo groot te zijn. Lewis Hamilton is furieus, en stelt dat het pure geldverspilling is.

Begin dit jaar kondigde de FIA aan dat ze stappen gingen ondernemen tegen de doorbuigende vleugels. In Australië gingen de eerste controles gelden bij de achtervleugels, en sinds dit weekend zijn ook de voorvleugels aan de beurt. Veel mensen hoopten dat het een 'gamechanger' zou zijn, maar ze kwamen van een koude kermis thuis.

McLaren werd gezien als het team dat het zwaarst zou worden geraakt door deze regelwijziging. Niets blijkt minder waar te zijn, want McLaren presteerde zeer goed in de kwalificatie in Spanje. Oscar Piastri en Lando Norris waren een tik sneller dan de rest van het veld, en ze worden gezien als de favorieten in de race van vandaag.

Pure verspilling van het geld

Ferrari-coureur Lewis Hamilton kwalificeerde zich als vijfde, en na de sessie werd hij gevraagd naar de technical directive. Tegenover de internationale media spuwde hij zijn gal: "De balans is in ieder geval niet zo fijn als we eerder hadden, maar verder heeft het geen enkel verschil gemaakt. Wat een geldverspilling!"

"Het heeft iedereen alleen maar geld gekost! Het heeft letterlijk niets veranderd. Alle vleugels buigen nog steeds. Iedereen heeft nieuwe vleugels moeten maken en heeft daar meer geld voor moeten uitgeven. Het slaat gewoon nergens op! Het is wat het is en we gaan gewoon door."

Goed doel

Hamilton vindt het pure onzin, en dat mag iedereen weten. Hij vindt dat het geld beter ergens anders heen kon gaan: "We hadden het geld aan een goed doel moeten geven. Maar ik weet het: laten we wat geld verspillen!"