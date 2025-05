Christian Horner doet een opvallende onthulling over ingrijpende FIA-regels

Christian Horner erkent voor het eerst dat de technical directive van de FIA minder impact heeft dan gedacht. De teambaas van Red Bull denkt dat de nieuwe regel geen extreme verandering aan de ranglijst gaat opleveren en dat ieder team hier wel door geraakt wordt.

De Grand Prix van Spanje staat bij veel mensen in de agenda met een grote cirkel eromheen. Er komt een nieuwe regel omtrent de zogenaamde flexiwings. De FIA gaat strenger optreden tegen flexibele voorvleugels.

Wat houdt de regel in?

Als er symmetrisch een gewicht van 100 kilo op de voorvleugel wordt gelegd, mag deze nog maar 10 mm doorbuigen. Voorheen was dat 15 mm en het is dus een flinke verandering. Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner heeft de verandering weinig nut in de pikorde van de teams op de F1-grid. De verandering moet voorkomen dat de voorvleugel te ver doorbuigt op hoge snelheden. Teams willen namelijk het beste van twee werelden: een voorvleugel die een goede downforce heeft, maar hij moet ook een beetje wegzakken, zodat de auto sneller is op rechte stukken.

Vanaf de Australische Grand Prix had de FIA al de regels aangescherpt voor de achtervleugel en de zogenoemde 'Mini-DRS'. De reden dat de voorvleugelregel pas vanaf de negende race in Spanje ingevoerd wordt, is dat de FIA niet wilde dat teams hun voorvleugel moesten weggooien, zo zegt FIA single seater director Nikolas Tombazis.

Effect op alle teams

Volgens Horner heeft de regelverandering weinig zin voor de volgorde van het F1-klassement. De Brit denkt dat ieder team erdoor geraakt wordt en het dus geen grote verandering gaat worden: "We gaan nu naar circuits toe met meer snelle bochten en die aanpassing van de voorvleugel is in essentie een verandering van het reglement. Misschien heeft dat nul impact op de krachtsverhoudingen, maar het is in ieder geval een verandering en zal alle teams in zekere zin raken", laat Horner na een vraag van Motorsport.com weten. "Misschien is de impact neutraal, maar het zal in ieder geval overal een effect hebben."

Horner laat nu voor het eerst weten dat hij denkt dat de voorvleugelverandering weinig nut heeft. Er werd hem gevraagd door internationale media of hij echt in 'nul-impact' heeft: "Dat zou kunnen, ja, al weten wij natuurlijk nog niet hoe dit de andere teams precies zal raken. Het is in ieder geval een significante verandering en zal sowieso enig effect op iedereen hebben. Sommige teams hebben er misschien al op geanticipeerd. Het effect kan neutraal zijn, al weet je natuurlijk niet wat het qua bandenslijtage en dergelijke zal doen. Het maakt het leven er in ieder geval niet makkelijker op."