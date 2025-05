Kritische Lando Norris eist meer van zichzelf: "Daar investeer ik veel in"

Zo trots als een pauw meldde Lando Norris zich vandaag in de paddock in Spanje. Zijn zege in Monaco heeft hem goed gedaan, maar hij weet dat het nog beter moet. Hij wijst zijn grote verbeterpunt voor de rest van het seizoen aan.

Norris begon het seizoen als de favoriet voor de wereldtitel. Hij begon goed aan het seizoen met een prachtige zege in de Grand Prix van Australië, maar daarna ging het snel bergafwaarts.

Norris had het lastig op de zaterdagen, en door zijn tegenvallende kwalificaties, moest hij veel posities goedmaken in de Grands Prix. Hij verspilde zijn koppositie in het wereldkampioenschap aan Oscar Piastri, en hij moest hard aan de bak.

De verbeterpunten

Zijn zege in de GP van Monaco gaf hem veel zelfvertrouwen. Maar in Spanje blijft hij tegenover de internationale media wel zelfkritisch: "Over de zondagen ben ik dit jaar voor 95 procent tevreden. Daarover hoef ik het nauwelijks te hebben met het team."

"Maar de zaterdagen hebben nog te veel ups en downs. En de positie van waar je start is belangrijk. Aan de zaterdagen besteed ik de meeste tijd, daar investeer ik in. Het leidt er namelijk toe dat ik races kan winnen, of juist niet."

In Monaco liep alles wél op rolletjes voor Norris. Het geeft hem veel zelfvertrouwen, en hiermee liet hij aan zichzelf zien dat hij op zaterdag kan presteren.

Niet te vroeg juichen

Hij stelt dat alles voor hem samenviel in de krappe straatjes van zijn woonplaats: "Het was mijn beste kwalificatie van het seizoen. Het heeft me dan ook zeker een boost gegeven, maar het is ook niet zo dat ik me beter dan ooit voel. Dat kost tijd, en dat is niet in één of twee weken gepiept.

Norris staat nog steeds tweede in het wereldkampioenschap, maar zijn zege heeft er wel voor gezorgd dat zijn achterstand op Oscar Piastri is geslonken.