Beelden van nieuwe voorvleugels McLaren lekken uit

Het gaat bij de start van het Grand Prix-weekend in Spanje maar om één ding: de voorvleugels. De FIA gaat strenger controleren op flexiwings, en veel mensen kijken naar McLaren. De eerste beelden van hun 'nieuwe' voorvleugels zijn nu opgedoken.

Het team van McLaren ligt al het hele seizoen onder een vergrootglas. Het Britse team voert beide kampioenschappen aan, maar hun vleugels lijken wel heel erg ver door te buigen. Bij de achtervleugels heeft de FIA niets illegaals gevonden, maar vanaf dit weekend worden ook de doorbuigende voorvleugels strenger gecontroleerd.

De vraag is hoe hard McLaren zal worden geraakt door deze nieuwe technical directive. In de afgelopen Grands Prix leken hun vleugels immers best voor door te buigen. Bij de Britse renstal uit Woking maken ze zich weinig zorgen, maar bij de concurrentie hopen ze op verandering.

Vleugels van McLaren

Vandaag staat de mediadag in Spanje op de planning, en werden de eerste voorvleugel gecontroleerd. De teams hebben hun reserveonderdelen in de pitlane staan, en het duurde dan ook niet lang voordat de eerste beelden van de voorvleugels van McLaren uitlekten.

Volgens The Race valt vooral op dat de voorvleugel van McLaren er in Spanje bijna hetzelfde uitziet als vorige week in Monaco. Wat wél opvalt is dat er een extra steunpilaartje is geplaatst tussen de bovenste twee vleugelelementen. Dit moet voor extra ondersteuning van de bovenste flap zorgen, wat moet voorkomen dat deze teveel zal doorbuigen bij een hoge belasting.

Weinig grote veranderingen te zien

Het lijkt er volgens The Race niet op dat de teams veel veranderingen hebben doorgevoerd aan de wing flaps zelf. Het gaat meer om de kleine componenten die moeten voorkomen dat er de vleugels ver doorbuigen. Daarnaast is de kans ook aanwezig dat de wijzigingen niet zichtbaar zijn, omdat de teams mogelijk de vleugel intern hebben verstevigd.

Wat de teams precies hebben gedaan, zal morgen duidelijk worden. De FIA deelt dan een document waarin de teams delen welke updates ze hebben doorgevoerd.