Ben Sulayem krijgt brede steun voor tweede termijn als FIA-president

Mohammed Ben Sulayem hoopt eind dit jaar te worden herkozen als FIA-president. Ben Sulayem lag regelmatig onder vuur, maar de kans op een herverkiezing wordt alleen maar groter. Meerdere autosportbonden hebben nu hun steun uitgesproken voor zijn herverkiezing.

Ben Sulayem heeft sinds eind 2021 de touwtjes in handen bij autosportfederatie FIA. Hij heeft met het aanpassen van een aantal regels en zijn uitspraken voor veel controverse gezorgd. Veel mensen zijn hem liever kwijt dan rijk, en Carlos Sainz senior heeft al aangegeven dat hij nadenkt over een deelname aan de presidentschapsverkiezingen van de FIA. De vraag is echter of hij kans maakt.

Brief lekt uit

Vandaag kwam namelijk naar buiten dat 36 verschillende autosportbonden hun steun hebben uitgesproken voor Ben Sulayem. Ze hebben een brief gestuurd naar de Emirati waarin ze hem bedanken voor zijn harde werk in de afgelopen jaren, en waarin ze erkennen dat hij goed werk heeft geleverd. De brief is ondertekend door bonden uit voornamelijk Zuid-Amerika.

Opvallende ondertekenaars

Naast de steunbetuiging, doen ze ook een oproep aan Ben Sulayem: "Wij begrijpen dat vier jaar een korte periode is om de ambitieuze hervormingen die u bent gestart volledig af te ronden. Daarom moedigen wij u sterk aan zich herkiesbaar te stellen tijdens de komende Algemene Vergadering, zodat u het belangrijke werk kan voorzetten, met onze volledige steun, onze diepe waardering en optimisme voor de toekomst."

De brief heeft een aantal opvallende ondertekenaars. Onder meer Fabiana Ecclestone, de vrouw van Bernie Ecclestone en vicevoorzitter van de FIA voor sportzaken, en voorzitter van de senaat Carmelo Sanz de Barros hebben hun handtekening gezet.

Hoe gaan de verkiezingen?

Om verkozen te worden tot president heeft een kandidaat in de eerste ronde een absolute meerderheid nodig. Alle lidstaten hebben 24 stemmen, waarvan de ene helft gaat naar de autosportorganisaties en de andere helft naar de verkeersorganisaties.