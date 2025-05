Liam Lawson bijt van zich af na controverse: "We doen niets illegaals!"

De Grand Prix van Monaco zat afgelopen weekend vol met controverse. Vooral de tactieken van Racing Bulls en Williams zorgden voor ergernis. Liam Lawson is zich van geen kwaad bewust, en stelt dat zijn team niets illegaals aan het doen is.

Tijdens de GP in Monaco waren alle coureurs verplicht om minimaal twee pitstops te maken. Dit moest voor meer spanning zorgen in een race die normaal gesproken een saaie optocht is. Het zorgde echter niet voor spanning, maar voor chaos en controverse.

Meer over Liam Lawson Helmut Marko hint op nieuwe rijderswissel bij Red Bull-teams

Een aantal teams hadden namelijk een slimme tactiek bedacht om geen posities te verliezen, maar toch twee pitstops te maken. Het team van Racing Bulls voerde dit plannetje als eerste uit. Liam Lawson kreeg de opdracht om alle auto's achter hem op te houden, zodat Isack Hadjar zonder posities te verliezen twee pitstops kon maken. Het team van Williams nam deze tactiek daarna over, al besloten ze daar om beide coureurs te laten blokkeren.

Geen illegale zaken

In Spanje werd Lawson gevraagd naar de opvallende tactiek van zijn team en Williams. In gesprek met de internationale media is de Nieuw-Zeelander zich van geen kwaad bewust: "Het is ons werk om zoveel mogelijk punten te scoren en om de best mogelijke strategie toe te passen. We hebben niets illegaals gedaan, dus het was een heel erg positieve race vanuit onze kant."

Geen fout van Racing Bulls

Volgens Lawson was het ook niet de fout van zijn team, hij stelt dat ze goed gebruik hebben gemaakt van de regels en de omstandigheden. "Ik denk niet dat het zozeer aan ons ligt, maar meer aan de kenmerken van het circuit. Dat maakt het voor ons mogelijk om dit soort dingen te doen."

Voor Racing Bulls had de tactiek in ieder geval een positief effect. Hadjar en Lawson kwamen als zesde en achtste over de streep. Voor Lawson waren dit zijn eerste WK-punten van het seizoen.